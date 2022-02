'Bagedyst'-deltager er blevet mor: - Det er helt fantastisk

Lykken er stor hjemme hos den tidligere deltager i 'Den store bagedyst' Beate Stengaard Sørensen.

Hun er nemlig for få dage siden blevet mor for første gang, og til Ekstra Bladet fortæller hun, at det har været en kæmpe oplevelse.

- Det gik fuldstændig efter bogen, og det er helt fantastisk. Også lidt overvældende at blive nogens mor langt om længe, kan man sige, lyder det fra den nybagte mor.

Beate Stengaard Sørensens lille vidunder kom til verden søndag, og fordi fødslen gik helt efter planen, blev de udskrevet efter ganske kort tid på hospitalet.

Nu handler det om, at den nye familie skal falde til i hinandens selskab og inden længe lægge sig fast på et navn.

- Det (navnet, red.) går vi stadigvæk og tænker på. Vi skal lige lære hinanden at kende, så den næste tid skal der bare bygges fuldstændig baby-boble, fortæller den lykkelige mor.

Og ikke kun fødslen er gået upåklageligt. Da Beate Stengaard Sørensen løftede sløret for, at hun var gravid, fortalte hun til Ekstra Bladet, at hun stort set ikke var mærket af graviditeten.

- Det er vigtigt for mig, at jeg bliver ved med at være mig i hele den her proces, og min graviditet har heldigvis ikke sat nogen begrænsninger for mig, lød det fra Beate, der fortsatte:

- Det er rart, at det stadigvæk føles almindeligt i en tid, hvor alt bare er nyt.

Vælter ind med lykønskninger

Nyheden er da heller ikke gået de andre 'Bagedyst'-veteraners næse forbi.

På Instagram er Beate Stengaard Sørensen allerede blevet oversvømmet af lykønskninger, også fra flere af sine tv-kolleger.

'Tillykke Beate', lyder det blandt andre fra Victoria Askjær, der for nylig selv blev mor til en lille datter.

Også vært på 'Den store bagedyst', Timm Vladimir, har været ved tasterne for at ønske tillykke.