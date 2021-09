'Bagedyst'-deltager jubler: Jeg er gravid

Beate Steengaards bule på maven skyldes ikke for meget kagespisning, men en baby.

Det afslører den 28-årige aalborgenser i et opslag på Instagram.

Da Ekstra Bladet fanger hende over telefonen, er Beates glæde ikke til at tage fejl af:

- Vi glæder os helt vildt, fordi det er vores første barn, og det er spændende, siger Beate og tilføjer:

- Jeg har altid drømt om at have børn og være mor, så jeg er helt klar.

Babybulen kan dog ikke helt betragtes som en nyhed længere, da hun er halvvejs inde i graviditeten.

- Jeg har ikke haft et kæmpe behov for at fortælle det til offentligheden. Jeg synes, det har været lidt rart, at vi har gået i vores egen boble og haft tid til at fortælle det til vores venner og bekendte, inden de kunne læse det et eller andet sted, siger hun.

Beate Stengaard var med i 'Den store Bagedyst' i 2019. Foto: Carsten Mol/DR

Stereotyp kønsopfattelse

Beate vil dog ikke afsløre kønnet på barnet, fordi hun mener, at folks opfattelse af køn er meget stereotypt.

- Siger jeg, at det er en pige, svarer folk; 'Jamen, det bliver en rigtig prinsesse', og er det en dreng, vil de typisk svare; 'Så bliver det en rigtig supermand'. Det skal jeg lige vænne mig til at være i, udtaler Beate, der har været sammen med kæresten Anders i seks år.

Den bageglade aalborgenser er meget tilfreds med, at hun ikke har fysiske gener af graviditeten. Det betyder nemlig, at alt er, som det plejer at være for den vordende mor.

- Det er vigtigt for mig, at jeg bliver ved med at være mig i hele den her proces, og min graviditet har heldigvis ikke sat nogen begrænsninger for mig, siger Beate og fortsætter:

- Det er rart, at det stadigvæk føles almindeligt i en tid, hvor alt bare er nyt.