'Bagedyst'-dommer tjener kassen

Granny's House kan trods corona fremvise et årsregnskab med samme overskud som sidst

Der er klejner i kagerne.

Det kan man hurtigt konkludere efter et kig på årsregnskabet for Granny's House ApS, hvor 'Bagedyst'-dommer Katrine Foged Thomsen er direktør.

Her har firmaet præsteret et flot resultat for regnskabsåret 2020 trods corona-nedlukningen i landet.

Efter skat har firmaet et overskud på to millioner, hvilket er 100.000 kroner mere, end bundlinjen lød på i 2019.

En stor del af forklaringen på det gode resultat er, at Granny House har skåret ned på lønudgifterne.

Hvor konditorfirmaet i 2019 brugte 10 millioner kroner på personaleomkostninger, brugte de i 2020 cirka halvanden million mindre. Antallet af ansatte er faldet fra 48 til 40 ifølge regnskabet.

Der er stadig penge i kagerne. Foto: Mogens Flindt

Kneb med hygiejnen

I 2020 var Granny's House dog involveret i en sag med Fødevarestyrelsen, fordi de ikke var gode nok til at overholde reglerne.

Det betød, at de mistede deres elite-smileyer i alle filialer.

Kontrolrapporterne fra 2020 Granny's House, Søborg Hovedgade 75: Læs kontrolrapport Granny's House, Torvehallerne, København: Kontrolrapport Granny's House, Gladsaxevej 335: Læs kontrolrapport Granny's House, Krudttårnsvej, Dragør: Læs kontrolrapport

Ifølge rapporterne havde man i de forskellige butikker store problemer med hygiejnen, og der blev fundet gamle madrester og spindelvæv under kontrolbesøgene.

