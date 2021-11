Bagedyst-dommers forretning politianmeldt igen

Der skulle ikke gå meget mere end to uger, før Fødevarestyrelsen igen kunne konstatere problemer hos bagerforretningen Grannys House

Listen over snavs og urenheder er igen lang, efter Fødevarestyrelsen har været på besøg hos Grannys House.

Dermed er det blevet til to sure smileys i træk hos forretningen, der tidligere var ejet og drevet af bagedyst-dommer, Katrine Foged Thomsen.

I dag er det hendes mand, Rasmus Søndergaard Hansen, der driver forretningen, efter Katrine Thomsen tidligere på efteråret trak sig ud af selskabet.

Men det har tilsyneladende ikke været godt for hygiejnen. Det skriver Se&Hør på baggrund af en kontrolrapport, som Ekstra Bladet også har læst.

'Behårede belægninger'

Kontrolrapporten er udarbejdet på baggrund af et besøg 11. november, og her var der nok at skrive om:

'Under kølebord i salgsområde ses fødevarer af ældre dato, i bunden af flere stikvogne i kølerum og bagerafdeling ses snavs af ældre dato herunder hvide behårede belægninger, dørkarm til kølerum fremstår med et større område med sorte belægninger, ligeledes ses der på yderside af dør og væg til fryserum et større område med sorte belægninger'.

'I ødelagt tætningsliste i køleskab i bagerafdeling ses sorte prikker, langs kanter og i hjørner på gulvet samt omkring bordben ses tykke belægninger af brun snavs både i salgsområde og i bagerafdeling, tætningsliste på kagemontre i salgsområde fremstår med sorte prikker', lyder det lange synderegister.

På baggrund af dette er virksomheden blevet politianmeldt.

Ekstra mandskab

Virksomhedens bemærkninger til de mange problemer var, at de ville gøre noget af det rent med det samme, mens der blev kaldt ekstra mandskab ind til rengøring den følgende dag.

Grannys House skal nu igennem endnu et opfølgende besøg fra Fødevarestyrelsen, hvor det skal konstateres, om forholdene er bragt i orden.