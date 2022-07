Bagedyst-Rosa: 'Den beholder han'

Bagedyst-Rosa vidste, at svigersønnen, Jonas Vingegaard, ville nuppe den gule trøje i årets Tour de France

Jonas Vingegaard har cyklet sig direkte ind i den gule trøje og i danskernes hjerter.

Selv er Vingegaards hjerte gået til Trine Marie Hansen, der er datter af den tidligere 'Den store bagedyst'-deltager, Rosa Kildahl.

Og sidstnævnte var aldrig i tvivl om, at svigersønnen ville nuppe den gule førertrøje.

- Jeg tænkte nok, at han ville komme i gult i år, og nu er han her, lyder det fra den stolte svigermor, der bestemt ikke er i tvivl:

- Den beholder han. Der er ingen grund til at give noget væk, man har fået, siger bagedyst-darlingen, der fortsætter:

- Han har også fortjent den.

Jonas Vingegaard og kæresten, Trine Marie Hansen, har sammen Frida på knap to år. Og Frida er - ligesom resten af familien - stolt.

Annonce:

- Hun er meget stolt af sin far, og elsker at kramme ham, når han kommer ind, siger Trine Marie Hansen, imens hun holder en træt Frida og endnu Tour de France løve-bamse, som rytterne får ved at vinde en etape.

- Vi skal snart have købt en trailer til alle de løver, siger Trine Marie Hansen.

Jonas Vingegaard har cyklet sig til den gule føretrøje. Det er syvende gang, at en dansker har gjort det. Sidst, det skete, var i 2007. Dengang var det Michael Rasmussen, der nuppede den prestigefyldte trøje .

Artiklen fortsætter under videoen . . .

Kendte i ekstase

Tager man turen rundt på de sociale medier, vil man også se, at de kendte hepper (næsten) lige så lystigt med som familien.

Tv-værten Sofie Linde deler for eksempel Ekstra Bladets vinder-artikel og et sæt emojis, der klapper lystigt, mens skuespilleren Pilou Asbæk også jubler på sin Instagram-profil: 'Jaaaaaaa! Hurra Jonas Vingegaard. Tillykke', skriver han.

Annonce:

Også popfyren Hjalmer Larsen, Skuespilleren Dar Salim, Hitmageren Andreas Odbjerg har jublet over Danmarks cykelhelt.

Politikerne har selvfølgelig heller ikke holdt sig tilbage, og der er ros og lykønskninger til Vingegaard både fra højre og venstre. Mette Frederiksen, Jakob Ellemann, Pia Olsen Dyhr, Søren Pape, Pernille Vermund, Lars Løkke Rasmussen og Alex Vanopslagh har alle som én klappet over Vingegaards præstation på deres sociale medier.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Trine Marie Hansen havde ikke forestillet sig, at hun skulle falde pladask for en cykelrytter, der tilmed var ti år yngre end hende selv. Læs mere om deres forhold her: Afslører: Sådan blev jeg forelsket i Jonas