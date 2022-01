Bagedyst-Rosa: - Jeg er kommet et skridt videre

Hun er en af de mest mindeværdige deltagere i DR's seer-flagskib 'Den store bagedyst' med sit herlige smil og kæmpe livsglæde.

Siden har hun været med i utallige tv-programmer - 'Vild med dans', 'Sæt pris på Danmark', 'På tværs af Danmark', 'Rosas grønlandske hemmelighed', 'Natholdet', 'Kender du typen' og 'Fantastiske hammerslag' for bare at nævne nogle få.

Andre end DR fandt med andre ord hurtigt ud af, at der her var tale om en unik kvinde, som gjorde sig godt på skærmen.

Det har gjort Rosa Kildahl til et landskendt ansigt, og faktisk mener den 64-årige selv, at hun blev genfødt som 59-årig 4. oktober 2017 - den dag, hun indtog det berømte hvide bagetelt.

- Lige pludselig blev jeg efterspurgt af de forskellige produktionsselskaber. Det kørte jo derudad med bagedysten. Jeg kan knapt nok huske dem allesammen. Der har været rigtig mange gode oplevelser. (...) Det var nyt for mig at blive så kendt. Jeg troede, jeg ville blive pebet ud, da jeg var med i bagedysten. Men det gjorde jeg jo ikke. Jeg har ikke fået kastet rådne æg eller tomater efter mig. Det har bare været positivt, har Rosa fortalt i et stort interview med tvmidtvest.

Siger ikke altid ja

Men i et spritnyt interview med ugegladet SØNDAG, der i seneste udgave bringer en artikelserie om youtubere oppe i alderen med titlen 'Vi er digitale bedstemødre', fortæller Rosa Kildahl, at der er sket en ændring.

Hun er således ikke længere en person, som bare siger ja til hvad som helst.

- I begyndelsen var jeg bare beæret. Åh, nu vil de have mig med i fjernsynet, nu vil de have mig i en artikel, men jeg er kommet et skridt videre, for uanset så er der jo et arbejde i det, når jeg bliver spurgt 'kan du ikke komme? Vi er en flok pensionister, der gerne vil hygge sig,' men jeg kan jo kun hygge mig ét sted, siger Rosa i SØNDAG, og fortæller i samme moment, at hun ikke længere har svært ved at forhandle en ordentlig løn hjem til sig selv.

- Det kan man nemt forklare, for hvis vores budget ikke matcher, så må de overveje det en ekstra gang, siger hun koldt.

Sådan så det ud, da Rosa Kildahl deltog i 'Den store bagedyst' tilbage i 2017. Det ændrede hendes liv. Foto: DR

Kender sin værdi

Rosa Kildahl, der normalt fremstår (latter)mild og elskværdig, er med andre ord en benhård business woman, som godt kan skære i gennem, når hun skal. Hun ved, hvad hun er værd.

Ifølge hende selv er hun da også med et gammeldags udtryk 'sælger om en hals', og har været forretningskvinde hele sit liv.

Senest solgte hun sit firma, der lavede plastflasker med print, og så tager hun en god portion penge for at holde foredrag.

Derudover har hun som nævnt skabt en succesfuld YouTube-kanal med mange tusinde følgere, hvor hun laver god, gammeldags mad for dem, der har lyst til at se med, samtidig med at hun lufter synspunkter og har et nyt emne i hver video.

