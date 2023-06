'Bagedyst'-stjerne raser: - Fuck af

'Den store bagedyst'-vinderen Sæþór Kristínsson har ikke meget tilovers for de negative kommentarer, han har modtaget på baggrund af sit seneste Instagram-opslag. Han mener ikke, man skal finde sig i hvad som helst, bare fordi man er et kendt ansigt

Normalt prøver han at tage det med et smil og et glimt i øjet, når folk skriver negative eller hadefulde ting på sociale medier.

Men lørdag blev det for meget for den tidligere vinder af 'Den store bagedyst' Sæþór Kristínsson, der i en video på Instagram åbner op om sin frustration over de negative kommentarer, han fik på baggrund af et tilsyneladende uskyldigt opslag om, at han er blevet en del af foreningen Mensa Danmark efter at have taget en intelligens-test.

Til Ekstra Bladet siger bagestjernen, at han simpelthen har fået nok af folks negativitet, når han blot prøver at lave et lidt sjovt opslag.

- Jeg synes, at jeg i rigtig lang tid har skullet stå på mål for folks usikkerheder, og det er jeg rigtig træt af. At jeg kan trigge noget i folk, der skal gå ud over mig, når jeg ikke føler, at jeg stikker næsen frem. Jeg prøver ikke at hæve mig over andre mennesker, jeg hygger mig bare på mine sociale medier. At jeg så skal have en lort i hovedet, det er jeg bare rigtig træt af, siger Sæþór Kristínsson til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Jeg bliver bare træt af, at folk har et behov for at pille andre ned. Det er en kulmination af, at jeg i lang tid bare har taget alt det lort, jeg har modtaget, med et smil og et glimt i øjet. Men det bliver man bare træt af. Derfor var det også rart at tage bladet fra munden og sige: - Prøv at hør her: Fuck af.

Der var mere at smile over, da Sæþór Kristínsson vandt tiende sæson af 'Den store bagedyst'. Foto: Agnete Schlichtkrull/DR

Benzin på bålet

Sæþór Kristínsson understreger, at det langt fra er alle hans følgere, der opfører sig dårligt. Og efter han delte sine frustrationer, har støtten da også været til at føle på.

- Jeg havde bare en dårlig morgen og havde brug for bare at bede folk om at hoppe i havnen. Men der er kommet en 'love-storm' efterfølgende. Folk er virkelig søde, og der er ikke andet end opbakning overhovedet. Det er også det, der er åndssvagt, for det er en lille brøkdel, der har et behov for at pille en ned, men det er også det, der sidder fast, siger han.

Desværre er det svært at ignorere de negative ting helt, hvis man måske i forvejen til tider bøvler med sit eget selvbillede:

- Når man så måske har nogle ting i forhold til sit eget selvværd, kan det godt være en bombe, når der bliver hældt benzin på bålet på den måde.

Sæþór Kristínsson har siden 2015 dannet par med 'Vild med dans'-veteranen Thomas Evers Poulsen, der dermed også er blevet bonus-far for Sæþórs datter. Foto: Emil Agerskov

Køber ikke præmissen

Sæþór Kristínsson er langt fra den eneste kendte herhjemme, der har mærket konsekvenserne af online had på egen krop. Senest endte det for skuespilleren bag børne-tv-karakteren Onkel Reje med en sygemelding på grund af online chikane.

Men Sæþór Kristínsson nægter at acceptere, at man skal finde sig i den slags, bare fordi man er kendt.

Er det ikke bare et vilkår, når man er kendt og har mange følgere på Instagram?

- Jamen det skal ikke være et vilkår. Der er rigtig mange, der siger, at jeg skal stå på mål for det, fordi det er en del af det, men det skal ikke være en del af det. Jeg nægter præmissen om, at jeg skal tåle at få lort i hovedet. Jeg føler, vi burde kunne snakke ordentligt til hinanden, og folk skal kun sige ting til mig, som de ville sige til mit ansigt.

Hvordan vil du råde andre til at håndtere det, når folk snakker lort på internettet?

- Man skal sige fra. Der er rigtig mange, der siger, at man skal blokere folk og ignorere det, men jeg synes ikke, man skal tie det ihjel. For det nytter ikke noget. Vi er alle sammen nødt til at sige fra, når man modtager det her lort. For når man siger fra, kan det være, der er en lille chance for, at det trænger ind hos de her mennesker.

