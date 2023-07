Bagedyst-vinder har fået diagnose: Det har været en rutsjebanetur

En hjerne, der drøner derudad på højtryk, og et hoved, der vrimler med idéer.

Vinderen af 'Den Store Bagedyst 2021', Sæþór Kristínsson, har gennem længere tid haft en anelse om, at han fungerer en smule anderledes end andre.

Og nu har han fået afklaring. Han er nemlig blevet udredt og har fået diagnosen ADHD, fortæller han i en video på Instagram.

ADHD er ifølge Patienthåndbogen en udviklingsforstyrrelse, der viser sig ved symptomer som koncentrationsvanskeligheder, hyperaktivitet og impulsivitet.

Og det har været en åbenbaring for Sæþór Kristínsson, der privat danner par med Vild med dans-veteranen Thomas Evers Poulsen.

- Det er virkelig rart at have lidt afklaring endelig og en forklaring på alle de udfordringer, jeg har, siger Sæþór Kristínsson i videoen på Instagram.

- Jeg har så mange gange følt mig som en lortefar, som en lortekæreste, som en lortebror, som en lorteven.

Skal lande

Thomas Evers Poulsen har svaret på kærestens instagramopslag med et hjerte.

Sæþór Kristínsson fortæller, at det ikke er nogen overraskelse, at udredningen er mundet ud i en ADHD-diagnose. Alligevel skal han bruge lidt tid på at forstå, hvad det indebærer.

- Jeg er landet i det logisk og rationelt. Men jeg er ikke landet i det følelsesmæssigt, kan jeg mærke. Det har været en rutsjebanetur, synes jeg. Og jeg skal lige fordøje det hele, siger han i videoen.

Nu hvor han - med egne ord - har fået papir på sin diagnose, følger der også en større forståelse for sig selv og den måde, han fungerer på.

- Det skal ikke lyde, som om det kun er dårligt det hele. Det er også forklaringen på, hvorfor min hjerne får så mange gode idéer. Hvorfor jeg er så god til at lære nye ting hele tiden.