Bagsiden af medaljen: Folk får ondt i røven

Netop nu filmes der to nye sæsoner af 'Paradise Hotel' i Mexico, ligesom det i januar var planen, at der skulle filmes en ny sæson af 'Ex on the Beach'.

Reality er i høj kurs hos tv-selskaberne, der spytter den ene unge realitydeltager ud efter den anden. Kort efter kan deltageren se antallet af følgere på sociale medier eksplodere, opmærksomheden stiger, og selskaber hiver i dem for at få dem til at reklamere for netop deres produkt.

Men når der er spist mæt i sushi, rammer virkeligheden. Selvom der kan siges meget positivt ved at være et kendt ansigt, er der også en bagside af medaljen. Det fortæller tre af deltagerne fra 'Ex on the Beach' til Ekstra Bladet. Vi har spurgt, hvad de ville ønske, at de havde vidst, før de deltog.

- Jeg ville ønske, jeg havde vidst, hvor meget folk pludselig kigger efter ens fejl og gerne pointerer det, hvis de føler, man træder ved siden af. Folk er hårde, fordi de har set en i fjernsynet. De føler, de kender en og kan tillade sig at sige hvad som helst, siger Line Maria Busk, der fortsætter:

- Jeg ville rigtig gerne have vidst, hvor hårde beskeder man egentlig får. Det er nemmere sagt end gjort at ignorere det.

Line Maria Busks kosmetiske indgreb er et yndet samtaleemne på sociale medier. Det samme er forholdet til Nicklaes Olsen, der også deltog i 'Ex on the Beach'. Særligt rygter om utroskab svirrer ofte på anonyme tjenester som Jodel. Foto: Janus Nielsen

- Hvad skriver folk?

- Det handler f.eks. om mit forhold til Nicklaes. Folk kan godt lide at tale grimt om det på f.eks. Jodel og give deres bud på, hvordan vi har det sammen. De kommenterer også på mit udseende og sætter spørgsmålstegn ved, at jeg har ændret på det. Jeg tror ikke, de forstår, at vi er mennesker som alle andre, siger hun.

Prut på restaurant

Det kan Asbjørn 'Tyren' Nielsen skrive under på. Han elsker at være et kendt ansigt, men når han skal pege på bagsiden af medaljen, er han på bølgelængde.

- Alle har en holdning til en uanset, hvad man gør. Slår man en prut på en restaurant, har folk en holdning til det. Du er et offentligt menneske, og det skal man forberede sig på, inden man tilmelder sig, siger han og understreger, at han selv er 'sluppet billigt'.

- Men det kræver, at man har en stærk psyke og kan se bort fra, at en masse mennesker har en holdning til en. Derfor vil jeg også sige, at man virkelig skal overveje, om man ønsker at deltage, for man skal være gjort af noget specielt. Det er hårdt at få 'hate'.

Asbjørn Nielsen fortryder ikke et sekund, at han har deltaget i 'Ex on the Beach', men han erkender, at der er en bagside af medaljen. Foto: Janus Nielsen

- Har du et råd til, hvordan man tackler det?

- Det bedste råd er ikke at give en fuck. Stå ved hvem du er og lad være med at ændre på dig selv Forbliv den samme person og vid, at de ægte venner nok skal blive, mens dem, der falder fra, alligevel ikke er værd at samle på.

Bruger familien

Line Maria Busk hører tit, at hun selv er udenom det, når hun får kritik, fordi det var hendes eget valg at stille op i et tv-program. Det mener hun dog er et noget mærkeligt argument.

- Det kan da godt være, men jeg har stadig følelser, og de bliver ikke slået fra, fordi man har deltaget i et tv-program.

- Hvad gør du for at tackle det?

- Jeg bruger min familie og nære veninder. Det er svært, når folk skriver ondt om en, og det er ikke let at lægge bag sig. Jeg synes, det er forfærdeligt, at nogen kan have så ondt i røven, at de sidder og starter rygter på sociale medier om andre. Det er sgu ikke okay, siger hun.

- Er det sværere at være i et forhold, når man er et kendt ansigt?

- Ja, det synes jeg. Der er rigtig mange, der gerne vil stikke lidt til en, og som synes det er fantastisk, hvis de kan ødelægge det, sukker hun.

Begge understreger samtidig, at der også er rigtig mange positive ting ved at deltage i realityprogrammer.

- Man skal jo ikke glemme, at der også er rigtig mange, der roser en, og som vil have billeder. Det er stort, at man kan være nogens idol. Derudover er det en fordel, at man pludselig kan få gratis ting, lave penge på reklamer og får en platform, som jeg f.eks. har brugt som affyringsrampe til, at jeg i dag kan leve af online coaching, siger Asbjørn Nielsen.