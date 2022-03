Bahne-ejer er død

Jacob Bahne Sørensen, der har drevet Bahne-kæden gennem 30 år, er natten til mandag død efter at have kæmpet mod kræft gennem et års tid.

Han blev 54 år gammel.

Det oplyser familien i en pressemeddelelse.

'På familiens vegne vil vi gerne takke personalet på Bispebjerg Palliativ afdeling for den særlige støtte og omsorg, som de har givet vores familie og Jacob i den sidste svære tid', skriver familien i en pressemeddelelse.

Her hylder de også Jacob Bahne Sørensen for den måde, han har drevet virksomheden på igennem de seneste mange år.

Her ses Jacob Bahne sammen med sin far, Jørgen Bahne Sørensen, og mor, Ellen Bahne Sørensen. Foto: David Høgsholt/Ritzau Scanpix

Drives videre som vanligt

Familien oplyser videre, at virksomheden fortsætter driften som vanligt med administrerende direktør Benjamin Røpke i spidsen.

Jacob Bahne Sørensen efterlader sig hustru, Helle Bahne, og to voksne døtre.

Jacob Bahne Sørensen har siden 1993 ledet Bahne-kæden, efter han overtog den fra sin far, Jørgen Bahne, som etablerede virksomheden i 1965.

Bahne Sørensen har siden drevet virksomheden sammen med sin kone, Helle Bahne Sørensen, og sin bror Troels Bahne Ingemann.

Bahne har 22 butikker rundt omkring i Danmark og sælger blandt andet tøj, interiør og brugskunst.

Den første forretning blev åbnet i 1965, da Jørgen Bahne Sørensen sammen med hustruen, Ellen Bahne, slog dørene op for deres butik i Slagelse.