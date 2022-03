Bakker op: Jeg forstår Will Smith

Nattens Oscar-drama, hvor skuespiller Will Smith tildelte komiker Chris Rock en lussing, efter han havde lavet grin med Smiths kone, har ikke bare vakt opsigt internationalt.

Også herhjemme i Danmark har optrinnet fået flere kendte mennesker til at reagere på de sociale medier, hvor de enten fordømmer eller støtter Will Smith.

En af dem er forfatter og tidligere minister Manu Sareen. På Instagram skriver han, at han godt kan forstå Will Smiths reaktion.

'Jeg går ikke ind for vold på nogen måde, men hold nu op, hvor kan jeg sagtnes forstå Will Smith. Det er let at fyre en joke af, men det må være smerteligt at have en syg partner, det går ud over', skriver han.

Over for Ekstra Bladet forklarer Manu Sareen, at episoden ramte noget i ham.

- Det rammer nok noget i os alle sammen. Vi er alle sammen imod vold, men hos mig ramte det der med, at han stiller sig op for sin syge kone midt i alt det der glamour, hvor man skal være smuk, og det hele skal se så godt ud, siger han og fortsætter:

- Det er fyldt med dilemmaer, og jeg ville helt klart også have reageret anderledes, hvis han havde givet ham et knytnæveslag i stedet for en lussing. Men nogle gange er man i sine følelsers vold, selvom vold grundlæggende er noget lort.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Sådan så det ud, da Will Smith gav Chris Rock en vaskeægte kindhest.

Aldrig okay

Også skuespiller Jakob Fauerby har været ved tasterne. Han har dog intet til overs for Will Smiths opførsel og understreger, at vold aldrig er okay.

'Ved at lave forklaringsmodeller, der på én eller anden måde undskylder Will Smiths primitive handlinger, skaber vi et narrativ, hvor vold, hvis du føler dig krænket, faktisk er lidt ok - og så hjælper det altså ikke, at man bagefter lige disclaimer, at det 'selvfølgelig' er forkert!', skriver han blandt andet på Instagram.

Derudover mener han, at det er helt forkert, at en mand skal forsvare sin kones ære på den måde.

'Er vi virkelig ikke kommet videre? 50’erne har ringet og vil gerne have sit syn på kønsrollerne tilbage!', skriver Jakob Faurby.

Tv-vært Ibi Støving fordømmer ligeledes Will Smiths opførsel.

'Hej børn og unge. Will Smith slog et andet menneske i går aftes på scenen til Oscar-uddelingen. Jeg kan forstå, at der er nogle voksne, der prøver at mudre billedet med, at vold er okay i visse situationer. Det er aldrig okay med vold', skriver hun blandt andet på Instagram.

Ibi Støving mener ikke, det kan være til diskussion, om Will Smiths reaktion er okay. Foto: Emil Agerskov

Undskyldte

I sin takketale, da han efterfølgende vandt prisen for bedste mandlige hovedrolle for sin præstation i 'King Richard', undskyldte Will Smith for episoden - dog ikke over for Chris Rock.

Chris Rock har ikke udtalt sig om episoden. Han har dog ifølge politiet afvist at anmelde Will Smith.

Oscar-akademiet har på Twitter udtalt, at de ikke tolererer nogen former for vold. Der har dog ikke været meldinger om, at episoden får konsekvenser for Smiths prismodtagelse.

