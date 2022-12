'Bambi på glatis': Se Remee som tv-vært i Ungarn

Remee var i mange år fast bestanddel af danskernes fredagsunderholdning i 'X Factor', og nu er han tilbage på slap line i endnu et musikprogram, men i en helt anden genre og i et helt andet land.

Og du kan se med.

Den store superfinale i tv-musikkonkurrencen 'Virtuosos', som blev afholdt i sommeren 2022 i Ungarns hovedstad, Budapest, og som Remee overraskende har været medvært på, kan nemlig nu streames i sin fulde længde på YouTube.

Se hele showet herunder. Artiklen fortsætter efterfølgende ...

Remee blev en del af det store talentshow med klassisk musik som omdrejningspunkt ved en slags tilfældighed, for han skulle egentlig bare hjælpe folkene bag med måske at få showet til Danmark, fortæller han til Ekstra Bladet.

Annonce:

- Vi havde kun haft Teams-møder under coronaen, men så skulle de bruge en mandlig vært. Så røg jeg ned til Budapest og nærmest direkte ind til pressekonference, og så tog jeg den derfra. Jeg havde 39 i feber, da jeg landede, og har nærmest aldrig haft det så dårligt - det var helt psykosomatisk, men det var en af de største udfordringer, jeg tv-mæssigt har haft i mit liv, siger Remee.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Remee afviser ikke at blive en del af konkurrencen i fremtiden. Adspurgt, hvor meget han har fået i løn, svarer han: - Selvfølgelig har jeg fået penge for det. Jeg koster det, jeg koster. Men det her var jo nærmest noget, man ville have gjort gratis. Pr-foto

- Da jeg sagde ja, havde jeg ikke tænkt over, at jeg ikke havde været vært før ud over børne-MGP for mange år siden. Det er noget andet end at være sig selv i 'X Factor'. Her var det et scriptet scenarie med deltagere med navne, du aldrig har udtalt, siger Remee, der dog klarede tjansen med bravur. Pr-foto

Remees kvindelige medvært var Eva Nowakowska. Hele showets dialog foregik på engelsk med blik for streaming-seere i hele verden, selvom showet kun blev vist i tv i de deltagende østlande. Pr-foto

Det kan virke en anelse spøjst at se popsnedkeren i lige netop dén setting i Østeuropa omgivet af violinister eller harpespillere.

- Man skal finde sine ben at stå på - hvad kunne jeg bidrage med? Det er jo genier allsammen. Men det fandt jeg ud af. Det med at trænge igennem til et ungt talent og få dem til at vokse. Jeg repræsenterede den almindelige seer, som måske ikke er klassisk kyndig, men bare bliver ramt af musikken, betoner Remee, som selv mener, han har fået en oplevelse for livet.