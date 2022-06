Banker TV 2: - Det er en fest

Seerne flygter fra det ellers populære DR-program 'Fællessang', men Jakob Fauerby er ikke bekymret. Han morer sig over, at programmet gør det bedre end TV 2

Seerne var ellevilde med det populære DR-program 'Fællessang', da statsminister Mette Frederiksen (S) lukkede landet ned i 2020.

Over en million danskere sad klistret til skærmen, da det festlige program med musik og sang blev vist på DR om fredagen. Men nu to år senere tegner billedet sig særdeles anderledes.

Tallet fra det første program i år lå på 419.000, og det næstsidste program har blot lokket 394.000 seere til. Der er altså tale om et fald på over en halv million sammenlignet med 2020.

Men den store flugt bekymrer ikke Jakob Fauerby, der sammen med Katrine Muff er vært på programmet.

Ekstra Bladet fik en snak med den mandlige tv-vært på den røde løber i Tivoli forud for premieren på Tivoli Varietéen torsdag. Her satte han ord på det faldende seertal.

- Helt faktuelt er de (seertallene, red.) faldet. Men vi har faktisk rigtig gode seere, og man kan sige, at det hele jo er noget nyt. Fredag aften, forår, og folk er ude, fortæller han til Ekstra Bladet og sender samtidig en stikpille til konkurrenten:

- Vi er det sjette mest sete program. Det, synes jeg faktisk, er rigtig godt. Og det allerbedste er, at vi har slået TV 2. Hver uge, siger han med et stort grin.

Fredag 10. juni bliver sidste omgang 'Fællessang' med Katrine Muff og Jakob Fauerbyi denne sæson. Foto: Agnete Schlichtkrull/DR

Fællessang er fest

- Men kan tallene måske være en indikator på, at folk måske synes, programmet er begyndt at blive lidt kedeligt?

- Mellem 300.000 til 400.000 seere er rigtig meget på flow. Man skal huske på, at det er flow, der bliver registreret. Alt, hvad der sker over enheder, er hemmeligt, og ingen ved det.

Afsluttende siger Jakob Fauerby, at han er tilfreds med tallene. Værten fortæller, at 'Fællessang' er et af de steder, hvor man kan samles og bruge ordet med hinanden i stedet for mod hinanden. Og det er festligt.

- Jeg er virkelig stolt af at være med i 'Fællessang'. Det er en fest, afslutter han.

Jakob Fauerby og Katrine Muff er klar til endnu en omgang 'Fællessang', der bliver vist fredag aften klokken 20.00 på DR 1 og DRTV. Det bliver sidste gang i denne sæson.

