Banner-brøler: Fly-stunt gik galt

Han har underholdt danskerne i årtier med sine mange roller i nogle af de største tv-succeser.

Lige fra 'Riget', 'Taxa', 'Nikolaj og Julie' over 'Borgen' og aktuelt i 'Sommerdahl'.

Sådan et CV kommer naturligvis med en alder, og mandag kunne skuespiller Peter Mygind så fejre sin 60-års fødselsdag.

Men det er ikke altid, at tingene går, som man regner med. Det viste sig også at være tilfældet for både Peter Mygind og de kolleger, der ville overraske ham med en særlig hilsen.

For Peter Mygind brugte sin fødseldag i selskab med sine 'Sommerdahl'-kolleger på optagelser i Helsingør. Og her var der blevet hyret en propelflyver, der skulle flyve hen over settet og have et banner hængende efter sig med teksten 'Tillykke Peter Mygind'. Det var bare ikke det, der endte med at stå på banneret.

Foruden det manglende komma efter 'Tillykke' manglede de tre første bogstaver i produktionens hilsen til Peter Mygind nemlig også. Således lød teksten blot 'lykke Peter Mygind'.

Peter Mygind lod sig ikke gå synderligt på af det fejlslagne banner. Foto: Henrik Petit/TV 2

Fejlen lod dog ikke til at slå Peter Mygind ud, der havde overskud til at smile, da han skar kage ud og mest af alt var glad for den søde tanke fra kollegerne.

'Jeg er så glad og taknemmelig for at fejre min fødselsdag med 'Sommerdahl'-holdet i solrige Helsingør', lyder der fra den runde fødselar i en udtalelse.

