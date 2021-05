Barnebarn om 103-årige Lise Nørgaard: Hun kan ikke få oplevelser nok

Da det med ét var sommer, sol og søndag på samme tid - og samfundet genåbnet med mulighed for igen at forlyste sig, strømmede danskerne ud i fra coronaisolationen.

En af dem var forfatter med mere Lise Nørgaard, der 14. juni kan fejre 104-års fødselsdag.

Hun var blandt gæsterne, da Cirkusrevyen på Bakken søndag havde premiere. Hendes ledsager var barnebarnet Camilla Hjælmhof.

– Min mormor er fortsat en rigtig selskabspapegøje, og så ville hun meget gerne opleve sin gamle ven Ulf (skuespilleren Ulf Pilgaard, der i denne forbindelse er en ren årsunge på blot 80 år, red.) i hans 40-års jubilæumssæson i teltet, fortæller Camilla Hjælmhof og beretter videre, at Lise Nørgaard efter revyen friskt og frejdigt smuttede med til fødselsdagsfejring i familien.

– Jeg var godt nok træt, da aftenen var slut. Det var hun ikke. Hun er et menneske, der bare ikke kan få oplevelser nok.

Lise Nørgaard fik blandt andet oplevet Ulf Pilgaard give den gas som dronning Margrethe, da hun så Cirkusrevyen. Foto: Henrik Petit

I februar flyttede Lis Nørgaard fra sin lejlighed i Skodsborg og ind på plejehjemmet Else Marie i Humlebæk, hvor hun efter sit barnebarns udsagn stortrives.

– Hun nyder at have mennesker omkring sig, og så har hun rigtig mange venner, der ofte kommer forbi. Og nu kan de jo også invitere hende ud at spise. Det elsker hun.

Godt selskab og god mad vil Lise Nørgaards familie også sørge for, når hele Danmarks ’Matador’-mor 14. juni kan fejre 104-års fødselsdag.