Baronesse flyttet fra slot til parcelhus

Lensbaronesse Molise Iuel-Brockdorff er flyttet fra det storslåede Valdemars Slot til et lille parcelhus i Vedbæk

En familiestrid mellem Caroline Fleming og hendes søster, Louise Albinus, om godset Valdemars Slot har kastet virksomheden ud i en tvangsopløsning.

Det betyder, at familien skal flytte fra slottet, og det gælder også enken Molise Iuel-Brockdorff, som var gift med lensbaron Niels Krabbe Iuel-Brockdorff.

Det skriver Se&Hør.

Efter et opslag i tingbogen kan Ekstra Bladet konstatere, at baronessen har købt et parcelhus i Vedbæk, som ligger lige mellem jernbanen og vandet. Dermed har hun skiftet de luksuriøse omgivelser på slottet ud med en villavej i Nordsjælland.

Huset har kostet 6.145.000 kroner, og hun overtog det 15. juni.

Køber for svimlende millionbeløb

Det er dog ikke hele familien, der har købt bolig i den billigere ende.

Da Caroline Fleming skulle købe ny bolig sidste år, smed hun nemlig hele 24,5 millioner kroner efter en villa i Hellerup. Ikke nok med det, så skulle boligen efterfølgende også gennemgå en omfangsrig renovering.

I mellemtiden boede hun i helt andre luksuriøse omgivelser.

Her lejede hun sig nemlig ind i prins Joachims hus i Klampenborg, mens prinsen selv skulle til Frankrig med familien.