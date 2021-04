Barsk barndom på børnehjem

Han er kendt fra det danske succesband Aqua, men René Dif har ikke altid haft meget succes.

Han havde nemlig en temmelig barsk barndom, der blandt andet bar præg af meget mobning. Det fortæller han i radioprogrammet 'Under Nålen'.

René Difs far er fra Algeriet, hvilket er baggrunden for, at han som barn blev mobbet af de andre skolebørn, fortæller han.

- Jeg blev mobbet, da jeg var ung. Jeg var ham mulatten, siger René Dif.

- Hver gang, de generede mig, tænkte jeg, at de måtte have det dårligt, hvilket var med til, at jeg ikke tog det så nært.

Men det var ikke kun mobning, der gjorde skolegangen hård for René Dif.

René Dif havde en hård skolegang. Alt for meget energi og for lidt koncentrationsevne, og det var skyld i mange skift fra almindelig skole, specialskole, friskole og efterskole.

- Jeg havde ADHD, jeg havde alt for meget krudt i røven. Jeg nåede nærmest at gå på alle skoler på Frederiksberg. Jeg tror, jeg gik på syv skoler, sige René Dif.

Men før, han startede i skole, var han tre år på børnehjem, da hans forældre havde svært ved at styre ham.

- Dengang var mine forældre et andet sted. Jeg var lidt overladt til mig selv, så jeg endte med at være der. Jeg kom kun hjem i weekenderne, hvis jeg opførte mig ordentligt, så jeg kom ikke meget hjem, siger René Dif.