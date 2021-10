Barsk seksuel debut: Derfor sætter jeg ikke navn på

Annette Heick kommer vidt omkring i sin nye bog 'Datteren', som er en fortælling om hendes liv.

I bogen beretter hun om historier, der har formet hende, og her kommer hun blandt andet ind på sin seksuelle debut, som ifølge forfatteren var en ubehagelig oplevelse.

'Vi var alene og lagde os i sengen, og han hev mine trusser af. 'Jeg er ikke klar', sagde jeg. [...] 'Der sker ikke noget' sagde han, og holdt mig så fast, mens han tog mig. [...] Det gjorde sindssygt ondt. [...] Jeg lå bare helt stille. Det var på ingen måde rart, men måske var det sådan, det skulle være. Jeg anede det ikke', skriver Annette Heick i sin bog.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Annette Heicks fortæller i sin nye bog 'Datteren' om en dårlig oplevelse i forbindelse med sin seksuelle debut. Foto: Jonas Olufson

Holder navn skjult

Episoden vil nogle mennesker måske anse som en voldtægt, men forfatteren selv ser dog ikke sådan på det.

Og på trods af, at hun i bogen ikke er bleg for at sætte navn på flere kendte personer, som for eksempel forholdet til Jens Gaardbo, så har hun alligevel valgt ikke at udlevere vedkommende.

- Der er egentlig kun to steder, hvor jeg decideret har holdt nogle navne skjult. Og en af dem er min seksuelle debut, som jeg bemærker, at nogen kalder en voldtægt.

- Det er ikke sådan, jeg selv har opfattet det, fortæller Annette Heick til Ekstra Bladet, da Ekstra Bladet møder hende fredag til hendes bogreception.

- Men sådan, som vi betragter de ting i dag, i forhold til om man har givet samtykke, jamen så kunne man vel godt kategorisere det sådan, og fordi vi balancerer på den kant, hvor det kunne gå hen og være kriminelt, så har jeg valgt ikke at nævne hans navn, lyder det fra forfatteren.

'Datteren' udkommer på Gyldendals forlag fredag.