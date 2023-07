Beder danskere om hjælp: Starter indsamling til sin retssag

Det koster penge at føre en retssag.

Det må tv-vært Jes Dorph-Petersen også sande, efter han har stævnet advokaten bag den advokatundersøgelse, der førte til hans exit fra TV 2. Og derfor har han nu oprettet en indsamling, der skal være med til at finansiere retssagen.

Det skriver han på sin Facebook-profil.

'Der er mange omkostninger forbundet med at føre en retssag af denne type. Samtidig har advokatundersøgelsens resultat medført en meget betydelig nedgang i min indkomst. Derfor har jeg oprettet en indsamling, der forhåbentlig kan dække nogle af mine sagsomkostninger,' skriver tv-værten.

Har fået godkendelse

Indsamlingen 'Støt Jes Dorph-Petersen' er godkendt af Indsamlingsnævnet 29. juni, efter at nævnet modtog ansøgningen 16. juni.

Af indsamlingen fremgår det, at pengene skal bruges på 'omkostninger forbundet med foretagelse af retsskridt mod personer, der har fremsat anklager mod Jes Dorph-Petersen om krænkende adfærd i forbindelse med førnævnte advokatundersøgelse såvel som offentligt.'

Skulle der være penge til overs efter retssagen, er det meningen, at de skal 'anvendes til forskning og projekter til støtte for retssikkerhed varetaget af tænketanken Justitia'.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Jes Dorph-Petersen, der kan bekræfte ægtheden af indsamlingen, men han har ikke yderligere kommentarer.

Kræver 1,6 millioner

Jes Dorph-Petersen kræver en erstatning på 1.639.508 kroner for svie og smerte, tabt arbejdsfortjeneste og udgifter til psykologer i sin stævning af Yvonne Frederiksen.

Hun er den advokat, der stod i spidsen for den advokatundersøgelse, som hun lavede for TV 2 i 2020, som medførte, at Jes Dorph-Petersen blev opsagt.

Ikke ordentligt udført

I stævningen fremgår det, at Yvonne Frederiksen bliver stævnet for at have udvist 'groft ansvarspådragende adfærd' i sin undersøgelse af et overgreb mod Therese Philipsen, der var praktikant på TV 2 mellem 2000 og 2002.

Det er Jes Dorph-Petersens advokat, Julie Stage, der har indgivet stævningen på vegne af sin klient, og til Weekendavisen sagde hun i maj, at Jes Dorph-Petersen ikke mener, at undersøgelsen er ordentligt udført af Yvonne Frederiksen.

- Det er min klients opfattelse, at Yvonne Frederiksen i forbindelse med undersøgelsen har undertrykt åbenlyst relevante oplysninger og har undladt at interviewe personer, der besad viden af afgørende betydning for den troværdighedsvurdering, som hun skulle foretage af hans og Therese Philipsens forklaringer.

Ekstra Bladet har tidligere afsløret, at TV 2-korrespondenten Rasmus Tantholdt har udtalt sig opsigtsvækkende i forbindelse med stævningen.

