Bedste ven bryder tavsheden: 'Jeg er fuldstændig tom indeni'

Onsdag mistede Anton Cornelius sin bedste ven, den 22-årige youtuber Albert Dyrlund, da han på tragisk vis omkom i en ulykke i Italien.

Siden nyheden ramte Ekstra Bladet, har kolleger, kæreste, familie og venner været ude og skrive mindeord om Albert Dyrlund. Nu tager Anton Cornelius bladet fra munden, efter hans bedste ven omkom.

I et opslag på Instagram skriver han, at han er fuldstændig tom indeni.

'Du var min bedste ven og livsvidne. Vi har fulgtes ad siden, vi var 9 år, vi har delt alle vores drømme, følelser og tanker sammen. Vi kunne dele alt, både de gode, men også de svære ting her i livet. Jeg forstår ikke, at du ikke er her mere, at jeg aldrig skal se dig igen og grine, græde og være totalt crazy med dig.'

'Du var min barndom, min bror og kollega. Du har været som min bror på godt og ondt og selvom vi kunne være uenige, har vi altid fundet hinanden hurtigt igen,' indleder Anton Cornelius sit lange opslag.

Mit liv bliver aldrig det samme

Tilhørende har han delt en lang række billeder, der symboliserer et langt og godt venskab. Anton og Albert stillede sammen op i 'X Factor' tilbage i 2014 under gruppenavnet Novopleco. Novopleco er også navne på deres fælles YouTube-kanal, der har 172.000 abonnenter.

'Vores venskab blev kun dybere og bedre for hver dag, der gik, og vi forstod om nogen hinandens følelser. Vi behøvede aldrig forklare os, idet vi kendte hinandens historie og familier. Jeg ved, at mine forældre og søster betragtede dig som en bonussøn og elskede dig lige så højt, som jeg selv gør,' skriver Anton Cornelius og fortsætter:

''Venner for livet' sang du, men det venskab skulle slutte så uretfærdigt og blev alt for kort, mit liv bliver aldrig det samme uden dig.'

Ifølge Anton opnåede Albert altid sine mål, og det er noget, han beundrer og vil tage med videre i livet.

'Albert min bedste, skøre og elskede ven - jeg elsker dig herfra og til stjernerne, hvor du er nu,' afslutter han.

Turistet område

Ulykken, der på tragisk vis kostede Dyrlund livet, indtraf på vandreruten Forcella Pana ikke langt fra udsigtspunktet Seceda i det bjergrige område omkring Val Gardena i Sydtyrol, hvor Dyrlund befandt sig sammen med sin amerikanske YouTube-ven Tucker Doss.

På dagen for ulykken var der ifølge Ekstra Bladets oplysninger glat i området, fordi det havde regnet.

Albert Dyrlund døde på dette bjerg i Dolomitterne i Italien. Foto: Henning Hjorth

Vandreruten, der er karakteriseret af stejle og stenrige skråninger, er et yndet udflugtsmål for turister. Ekstra Bladet har været i Italien, hvor vi har talt med Walter Traversa, der var den første hos Albert efter ulykken.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Anton Cornelius, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

