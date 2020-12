Begræder Mads Steffensens exit

I flere år har tv- og radiovært Mads Steffensen og Flemming Møldrup lavet 'Kender du typen' sammen på DR, og her har der aldrig været tvivl om, at de to har en særlig god kemi, når de afsnit efter afsnit har drillet hinanden og fyret den ene spidse joke af efter den anden.

I fremtiden kommer makkerparret dog ikke til at lave mere 'Kender du typen' sammen, efter Mads Steffensen onsdag noget overraskende har meddelt, at han stopper på DR for i stedet at gå nye veje med sin karriere.

At de to ikke længere skal arbejde sammen, er Flemming Møldrup ked af, fortæller han til Ekstra Bladet.

'Mads er min ven både på og uden for skærmen. Og jeg holder uendelig meget af hans måde at være menneske på - både på tv og radio, og i vores venskab', skriver han og fortsætter:

'Selvfølgelig kommer jeg til at savne hans makkerskab i tv, for han har en stor aktie i at programmet er så populært, og at så mange derfor sætter så stor pris på det', siger han videre.

Flemming Møldrup kommer forsat til at se meget til Mads Steffensen. Foto: Linda Johansen

Flemming Møldrup understreger dog, at de to stadig kommer til at se noget til hinanden, selvom Mads Steffensen nu ikke længere skal være en del af 'Kender du typen'.

'Men som venner ses vi jo stadig til kaffe og vinyler. Og det glæder jeg mig til', siger han videre og henviser til, at han på nuværende tidspunkt ikke har yderligere kommentarer til sin gode vens karriereskift.

Hvem der bliver den nye vært på 'Kender du typen', og hvem der dermed skal gøre livsstilseksperterne Flemming Møldrup og Anne Glad selskab, holder DR for sig selv lidt endnu.

