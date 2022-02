Begrænset af frygt: - Hvis jeg går alene er jeg utryg

Vicki Berlin kan ikke lide at færdes alene i det offentlige rum, når det er mørkt.

En følelse, som mange andre kvinder deler med den 44-årige skuespiller, og det brutale drab på 22-årige Mia Skadhauge Stevn i Aalborg har ikke gjort utrygheden mindre.

I et opslag på Facebook fortæller hun om utrygheden og de begrænsninger, den sætter. Hun skriver således:

'Her i de mørke måneder begrænser det virkelig mine muligheder for at gå ud. Bare gå en powerwalk. For når mørket falder på, tør jeg ikke gå en powerwalk med musik i ørerne.'

Opslaget fortsætter blandt andet:

'Hvor ville det være skønt at have den frihed til at gå ud, når man vil uden frygt, uden at kigge sig over skulderen, uden nøgler mellem fingrene, bare fri. Mon mænd ved, hvor mange kvinder vi er, der føler den frygt hver dag, hver eneste dag, hver gang en mand går mod os på en øde sti, går hurtigt bag os, efter os, forbi os. Det tror jeg desværre ikke - for de føler den ikke selv, den frygt, de tænker, de er jo en god fyr, så der er jo ikke noget at være bange for.'

Over for Ekstra Bladet uddyber hun.

- Hvis jeg går alene, så er jeg utryg. Sker det alligevel, tager jeg mine forholdsregler. Jeg ville ønske, det var anderledes. Der er ting, jeg ikke gør, fordi jeg er bange, siger Vicki Berlin og fortsætter:

- Skal jeg endelig ud, så planlægger jeg nøje, hvordan jeg kommer ud og hjem. Det kan være noget med at blive bragt og hentet. Det er min mand heldigvis flink til at gøre. Men reelt er det jo sådan, at frygten for at blive overfaldet begrænser min frihed.

Er blevet vant til det

- Jeg tror, det er en gammel frygt, der sidder i mange kvinder. Den er noget, vi er blevet vant til. Desværre, lyder det fra skuespilleren, der mindes, hvordan hun som teenager sorgløst kunne gå den 45 minutter lange tur fra Strandvejen til hjemmet i Espergærde midt om natten.

- Det ville jeg bestemt ikke turde gøre i dag. Og havde jeg en teenagedatter, ville hun heller ikke få lov til det, slår hun fast.

Sit Facebook-opslag runder hun af således:

'Men måske kan vi ved at sige det højt, fortælle om det, tale om den frygt, skabe lidt mere tryghed og forståelse. Det er mit håb.'