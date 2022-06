Begravet i stilhed: Nu får han særlig hyldest

Fredag i sidste uge blev realitykongen Sidney Lee begravet i stilhed omgivet af den nærmeste familie og de tætteste venner.

Det skete efter ønske fra familien, som ikke ønskede en stor, offentlig begivenhed.

Fredag 10. juni bliver der dog sagt et mere offentligt farvel til Sidney Lee, der døde i en alder af 43 år.

Her har Kit Nielsen, der står bag Reality Awards, og Sidney Lees ven Mitchel Nebelong, nemlig arrangeret en mindehøjtidelighed for de mennesker i realitybranchen, som kendte og arbejdede sammen med Sidney Lee.

Sagen kort: Realitylegenden Sidney Lee er død, men efterlader store minder

Det fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Familien valgte at holde en stille begravelse, hvilket er helt fair og forståeligt. Men der er en hel branche, der kendte Sidney, som gerne vil hylde ham og sige et sidste farvel, og derfor har vi spurgt familien, om vi måtte holde en mindehøjtidelighed. Det har de heldigvis sagt ja til, og de var meget beærede over initiativet. Det er vi meget glade for, lyder det fra Kit Nielsen, der fortæller, at det for dem er vigtigt også at sige et sidste farvel til Sidney Lee.

- Vi holder det her event, fordi vi gerne vil hylde Sidney en sidste gang. Han er en legende i realityverden, og han fortjener at blive hyldet for alt, han har gjort. Med den her mindehøjtidelighed vil vi gerne sige tak for alt det, han har gjort.

Sidney Lee blev begravet i stilhed, men nu får han en stor mindehøjtidelighed. Foto: Anthon Unger

Frabeder sig pressen

Ifølge Kit Nielsen kommer der til mindehøjtideligheden til at deltage en lang række mennesker, som Sidney Lee kendte fra realitybranchen samt produktionsfolk, han tidligere har arbejdet sammen med.

Derudover kommer Sidney Lees nærmeste familie også til at deltage.

- Familien kommer til at deltage, men frabeder sig at blive kontaktet af pressen. Vi er dog meget glade for, at de vil komme og støtte op om begivenheden, lyder det fra Kit Nielsen, der regner med, at der kommer til at deltage imellem 75 og 100 mennesker til begivenheden.

Til mindehøjtideligheden, der bliver afholdt på en bar i København, vil der blive serveret Cult Shakers - bedre kendt som 'Son of a bitches' - som Sidney Lee elskede.

Derudover vil selskabet i samlet flok bevæge sig ned til Sidneys gravsted på Holmens Kirkegård, hvor de vil lægge en blomst.

Sidney Lee døde 16. maj 2022 i en alder af 43 år. Dødsårsagen er endnu ikke blevet offentliggjort.

--------- SPLIT ELEMENT ---------