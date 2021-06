Beier reagerer: - Vi er alle fuldstændig knuste

Tirsdag blev landmanden Thomas Bertram og hans kone, Nicoline Bertram, ramt af en ufattelig tragedie, da deres lille datter Marie på halvandet år på tragisk vis døde i en traktorulykke.

Ulykken har efterladt parret, der mødte hinanden i femte sæson af 'Landmand søger kærlighed', i en ubærlig sorg.

En sorg, som hele holdet bag produktionen af 'Landmand søger kærlighed' på TV 2, deler.

Det skriver programmets vært, Lene Beier, i et opslag på Instagram, som Ekstra Bladet har fået lov til at citere.

'Vi fra 'Landmand søger kærlighed' er alle fuldstændig knuste over den ufattelige sorg, der har ramt Thomas og Nicoline', skriver hun blandt andet i opslaget.

Deler af bestemt grund

Her fortæller den kendte TV 2-vært videre, at hun deler opslaget efter aftale med familien - og af en helt særlig årsag.

'Dette opslag (og billedvalg) er lavet efter ønske fra Thomas og Nicoline Bertram, som mødte hinanden i 5. Sæson af 'Landmand søger kærlighed', blev gift året efter og fik for 1,5 år siden lille dejlige Marie', skriver hun og fortsætter:



'Tirsdag aften blev den lille familie ramt af den værste tragedie, man som familie kan rammes af, da lille Marie mistede livet i en frygtelig traktorulykke på familiens gård. Ekstra Bladet har, efter samtale med Thomas, skrevet om det forfærdelige ulykke - og jeg har lovet parret, at viderebringe deres ønsker i forhold til lille Maries begravelse, som finder sted i Jerslev kirke i Nordjylland på onsdag'.

Hernæst fortsætter Beier med at fortælle, at Thomas og Nicoline, som beskrevet i Ekstra Bladet, har et helt særligt ønske til Maries begravelse, som kommer til at foregå på onsdag i Jerslev Kirke, hvor hun også er døbt.



'Ønsker nogen af jer at sende en hilsen til Thomas og Nicoline, kan I sende et brev til kirken. Har I mere lyst til at sende en buket blomster ønsker parret, at I vil give en rød rose på stilk eller en bonderose - og donere resten af beløbet til De Danske Hospitalsklovne eller Kræftens Bekæmpelse', lyder det fra værten, der afslutter med en kærlig hilsen til Marie.

'Sov godt lille Marie'.

Politiet: En ulykke

Onsdag aften udsendte Nordjyllands Politi en pressemeddelelse om den tragiske ulykke på familiens gård i Jerslev.

Her oplyste de, at politi, bilinspektør og Arbejdstilsynet havde foretaget forskellige undersøgelser på ulykkesstedet, og at politiet efterfølgende konkluderede, at der var tale om en tragisk ulykke.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Nordjyllands Politi, der oplyser, at de ikke har yderligere kommentarer til sagen.

Thomas og Nicoline fandt kærligheden hos hinanden, da de medvirkede i 'Landmand søger kærlighed' tilbage i 2018. I sommeren 2019 blev de gift.

Kort efter kunne parret fortælle, at de ventede deres lille datter, efter en griseskanner havde afsløret de glædelige nyheder. Marie kom siden til verden i februar 2020 og nåede at blive halvandet år, inden hun tirsdag døde på tragisk vis.

Ekstra Bladet bringer denne artikel efter aftale med Thomas og Nicoline og efter deres eget ønske.