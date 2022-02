Bekræfter endelig brud: Jeg er single

Tv-vært Timm Vladimir var klar til at slå sig løs, da han mødte op på den røde løber forud for Zulu Awards i selskab med sin gode ven og kollega Marcus Grigo, der er dommer i 'Den store bagedyst', hvor Timm er vært.

- Vi skal bare hygge os. Jeg har taget min date med i aften, sagde han grinende og kiggede over på Marcus Grigo, der var fuld af forventninger til sit første Zulu Awards.

De to var i den grad klar til at nyde aftenens underholdning og lyste af glæde over at være samlet under samme tag i K.B. Hallen med så mange mennesker for første gang i lang tid.

- Jeg håber, at der bliver kysset lidt senere, men jeg ved det ikke, fortalte Timm med et glimt i øjet

I september kom det frem, at Timm Vladimir og hans kone, krimiforfatter Katrine Engberg, 46, var flyttet fra hinanden.

Siden har tv-værten afvist at sige mere om, hvorfor han og Engberg ikke længere bor under samme tag, ligesom han end ikke har bekræftet bruddet med hende.

Indtil nu - selvom ordene var knap fra 53-årige Vladimir:

- Mit kærlighedsliv går fint. Jeg er single, lød den kontante udmelding.

Der gik heller ikke mere end to sekunder, før Marcus Grigo brød højlydt ud:

- Hvad, er du single??! Timm er single, råbte han herefter ud over den røde løber, hvor pressen var mødt talrigt op torsdag aften.

Timm Vladimir og Katrine Engberg fandt sammen i 2003 og blev gift i 2008. Sammen har de sønnen Cassius Vladimir.

Timm Vladimir har en lang karriere bag sig som blandt andet skuespiller, komiker, radio- og tv-vært.