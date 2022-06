Bekræfter: Er gået fra hinanden

Sangeren Kevin Andreasen, bedre kendt under kunstnernavnet Bro, og realitydeltager Jasmin Victoria er gået fra hinanden

Danmark er blevet et kendispar fattigere.

Hitmageren Bro danner ikke længere par med Jasmin Victoria, som han har et tv-program sammen med.

Det fortæller han selv på Instagram.

Her tog han nemlig imod en runde spørgsmål fra sine følgere, og der var tilsyneladende så mange, der havde regnet den ud, at han valgte at besvare spørgsmålet med det samme.

- Jeg vidste, at der ville komme mange af de her spørgsmål, og mig og Jasmin er ikke sammen mere. Vi har det begge to godt. Der er ikke nogen af os, der har det dårligt. Livet går videre, og ja ... sådan er det, lyder det fra sangeren.

Sangeren Bro, der har det borgerlige navn Kevin Andreasen, er kendt for hit som 'Sydpå' fra 2018, der tog de danske sommerhitlister med storm.

Jasmin Victoria deltog i sæson 17 af 'Paradise Hotel'. Foto: Janus Nielsen/Nent Group

Jasmin Victoria er kendt fra reality-tv, hvor hun deltog i 'Paradise Hotel' med Kevin Andreasens lillebror, Nicklas Andreasen. Derigennem lærte hun hitmageren at kende, og de to har dannet par i et års tid.

Det tidligere par har et tv-program sammen på Discovery+ med det kreative navn 'Bro og Jasmin'. Programmet havde premiere i april i år, men noget tyder på, det kan blive svært at fortsætte.

Ekstra Bladet har flere gange forsøgt at få en kommentar fra de to, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.

Bro og Jasmin fortalte ellers i april, at de to skulle have et tv-program, som allerede har haft premiere.

