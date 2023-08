Bekræfter: Færdige med hinanden

I 2021 kunne Elivra Pitzner fortælle, at hun havde fundet kærligheden, imens hun havde været i Dubai og nu dannede par med Milad Saadati.

'Esgham', der på persisk betyder 'min elskede', skrev 'Diamant'-datteren, da hun i 2021 delte et et billede af de to sammen på sin Instagram.

Men her to år efter har piben fået en anden lyd, og parret er nu færdige med hinanden.

Det bekræfter Milad Saadati overfor Ekstra Bladet.

Elviras familie og særdeleshed Katerina Pitzner har aldrig lagt skjul på, at hun ikke brød sig om Milad Saadati.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at der ikke er nogen i familien, der bryder sig om din kæreste. Sådan er det. Vi har prøvet og slugt en masse kameler. Men nej, nu er det ude, og jeg står fandeme ved det, lød det fra Katerina Pitzner i sæson seks af 'Diamantfamilien'.

Hverken Katerina Pitzner eller Thalia Pitzner har lagt skjul på, at de bestemt ikke brød sig om Milad. Foto: Emil Agerskov

Og netop tv-programmet 'Diamantfamilien' har Milad Saadati før langet gevaldigt ud efter. Det skete sidste år, hvor han i en story på Instagram fortalte, at han var imod realityshows.

'Hvis du følger denne profil for at være up-to-date med realityshows på tv, så vil jeg gerne fortælle alle, at jeg personligt er imod sådanne ting, og jeg gider ikke at have mit privatliv på tv eller at være genstand for andres forretning eller underholdning', skrev Milad blandt andet.

På trods af at Milad Saadati ifølge ham selv ikke bryder sig om genren, har han selv flere gange medvirket i 'Diamantfamilien'.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Elvira Pitzner. Det har i skrivende stund ikke været muligt.

