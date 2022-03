Bekræfter: Han er min kæreste

Det var en glad og smilende Rikke Gøransson, som Ekstra Bladet lørdag aften mødte til TV Prisen 2022 på Tivoli Hotel.

Her kunne hun nemlig løfte sløret for, at hun har fundet kærligheden på ny.

Alligevel var den garvede vært ikke meget for at dele alt for mange detaljer om hendes udkårne.

- Det går så dejligt, sagde hun, da den fremmødte presse spurgte ind til hendes kærlighedsliv.

Den 36-årige vært kunne dog løfte sløret for, at forholdet ikke er helt nyt.

- Han er ikke ny, men det er lidt sjovt... Jeg har altid været meget i medierne med mine kærester, men som årene er gået, så er det også ret fint at finde nogle grænser for, hvad der er offentligt, og hvad der er privat, sagde hun og fortsatte:

- Det er ikke fordi, det skal være hemmeligt, men Denis, som min kæreste hedder, og jeg, vi har bare en fin aftale om, at vores forhold ikke er et Instagram-forhold. Så nogle gange kommer der noget op, og andre gange gør der ikke, sagde hun videre.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er der tale om dj'en Denis Horvat, der er en anerkendt dj, som blandt andet gæster Northside i år.

Lykkeligere end nogensinde

Gøransson kunne lagde dog ikke skjul på, at hun er meget forelsket og lykkelig sammen med Dennis.

- Vi er meget glade, og han er super dejlig. Jeg har aldrig været lykkeligere, sagde hun og fortalte, at de allerede har været sammen i et års tid.

Rikke Gøransson fortalte, at der er en særlig grund til, at hun og kæresten holder deres forhold relativt privat. Foto: Emil Agerskov

Ifølge Rikke Gøransson er hendes udkårne ikke en, der selv lever i mediernes søgelys, og derfor har han det også fint med, at der bliver værnet om hans privatliv.

Slut med 'Paradise'

For nylig kunne Rikke Gøransson afsløre, at hun efter at have været på 'Paradise Hotel' siden 2008 har valgt at stoppe, og at hun derfor heller ikke er vært i den kommende sæson.

Da Ekstra Bladet mødte Rikke Gøransso til TV Prisen fortalte hun mere om, hvad hun så nu skal.

- Jeg er stadig hos NENT (der blandt andet har TV3, red.) så i øjeblikket sidder vi og udvikler et format, som jeg har tænkt på i mange år, som forhåbentlig bliver til en realitet i foråret eller sommeren. Det er en anderledes og meget spændende tid, jeg går i møde, sagde hun og fortsatte:

- Det har været dejligt at få lukket et kapitel, som jeg har været meget glad for, så derfor har det også været svært at sloppe. Men jeg kan slet ikke beskrive, hvor spændt jeg er på det næste, der skal ske.

Rikke Gøransson kunne dog endnu ikke fortælle meget mere om det nye program for nu.

- Jeg tror, man vil kalde det for commercial public service. Mere kan jeg ikke rigtig sige, men det er i hvert fald noget, hvor jeg kommer til at bruge mig selv mere i forhold til ikke at være så meget vært. Jeg glæder mig helt vildt meget. Der har ikke været så meget mig på 'Paradise', sagde hun videre.