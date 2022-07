Bekræfter: Pludselig gik han på knæ

'Last night', skriver Josefine Von Spreckelsen henført til et billede af sin hånd med en skinnende forlovelsesring på fingeren.

På gammeldags manér afslører hun altså, at hun skal giftes med sin kæreste Jonas, som hun har dannet par med i ti måneder.

Billedet er taget foran Eiffeltårnet i kærlighedens by Paris, og i en besked til Ekstra Bladet bekræfter reality-stjernen, at det var dér, frieriet fandt sted.

'Det skete foran Eiffeltårnet sent om aftenen på vores sidste feriedag i Paris. Det var et virkelig smukt sted. Vi stod og tog billeder og videoer, hvor min kæreste (nu forlovede), så gik på knæ'.

Sådan så det ud, da Josefine Von Spreckelsen havde sagt 'ja' til sin Jonas i Paris. Foto: Privat

On/off-forhold

Josefine Von Spreckelsen har tidligere dannet par med Kasper Thor Vestergaard, som hun mødte i forbindelse med optagelserne til 'Love island' i 2018.

Kærligheden varede dog ikke længe, og efter et par måneder slog de op. I 2019 afslørede de så, at de atter havde fundet kærligheden.

Men da Ekstra Bladet mødte Josefine på den røde løber til Reality Awards 2020, afslørede hun, at hun atter var single.

- Det går meget godt. Stille og roligt, sagde hun til Ekstra Bladet og fortsatte:

- Kasper og jeg er ikke kærester mere. Og der er heller ikke en ny. Der er ikke noget. Det er rimelig sørgeligt. Det er single-livet. Det er ikke så længe siden, at alt det med mig og Kasper er sket. Jeg skal være mig selv i en periode, sagde hun videre og understregede dog, at hun ikke har mistet håbet om at finde den eneste ene:

- Men jeg har ikke mistet modet. Det kommer, når det kommer.

Og det må man sige, at det gjorde.