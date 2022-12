Bekræfter: Sammen igen

Komiker og tv-vært Lasse Rimmer har igen fundet kærligheden i influencer Line Hoffmeyer.

Det bekræfter Line Hoffmeyer med et opslag på Instagram, hvor hun opsummerer det år, der er gået. Her skriver hun blandt andet om det chok, hun fik, da hendes krop i efteråret pludselig begyndte at danne antistoffer mod det donorhjerte, hun fik tilbage i 2012.

Hun benytter dog også opslaget til at oplyse sine mere end 100.000 følgere om, at hun og Lasse Rimmer igen er et par.

'Heldigvis nåede jeg og ham jeg elsker at finde hjem til hinanden igen, og jeg ved, at det lige her, vi skal være resten af livet, hvor kort eller langt det end bliver. Tak, 2022, jeg har fandeme lært en ting eller to af det her år. Om verden, om kærlighed, om livet - og i den grad om mig selv', skriver hun.

I en video til opslaget ser man da også Line Hoffmeyer og Lasse Rimmer på en gåtur sammen, og at parret smilende giver hinanden et kys i sofaen.

Influenceren har desuden den seneste tid delt flere billeder, hvor hun er sammen med Lasse Rimmer.

Skilt og sammen igen

Det har dog været et turbulent år for Line Hoffmeyer og Lasse Rimmer, der i februar fandt sammen som kærester efter at være blevet skilt i august 2021.

Allerede i maj gik de dog fra hinanden igen.

'Lasses og mit forhold er desværre endegyldigt forbi. Lasse har nogle udfordringer med vredeshåndtering, og hvor meget jeg end holder af ham, kan jeg ikke tage del i løsningen på dem', skrev Line Hoffmeyer i den forbindelse.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Line Hoffmeyer.