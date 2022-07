Bekræfter: Single igen

- Kærligheden, det går godt.

Sådan lød det fra den tidligere 'Bagedyst'-deltager og influencer Ditte Julie Jensen, da Ekstra Bladet mødte hende på rockmuseet Ragnarrock i Roskilde i forbindelse med et Røde Kors arrangement.

- Jeg er bare mig. Det har jeg været længe. Og det er egentlig dejligt. Jeg ligger alt min energi i mine børn, mit husprojekt, som bare er min sygeste hovedpine, og så selvfølgelig mine virksomheder, fortsatte Ditte Julie Jensen.

Tilbage i november 2021 kunne den tidligere 'Bagedyst'-deltager ellers fortælle, at hun og iværksætter Joakim Skak igen havde fundet melodien efter et halvt års tid hver for sig.

'Vi har været sammen lidt tid. Vi er ikke flyttet sammen', skrev Ditte Julie Jensen dengang i en besked til Ekstra Bladet.

Ditte Julie Jensen med eksen Joakim Skak. Foto: Keld Navntoft / Ritzau Scanpix

Men nu er parret altså atter gået hver til sit, og der er ikke en ny i sigte.

- Lige nu nyder jeg bare egentlig at være mig. Jeg synes, der er rigeligt at se til. Så tænker jeg, at kærligheden kommer, når den skal komme. Den skal man ikke jagte, lød det fra kage-dronningen.

Ditte Julie Jensen dannede - dog med et brud - par med Joakim Skak fra begyndelsen af 2020.

Hun har to børn fra et tidligere ægteskab med sin eksmand, Marck Topgaard, som hun blev skilt fra i 2019.