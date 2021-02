Bekræfter: Tager stort skridt

Efter fire år som kærester har det kendte tv-par Rasmus Tantholdt og Natasja Crone, der begge arbejder på TV2, valgt, at det er på tide, at de skal flytte sammen.

Det bekræfter Tantholdt over for Ekstra Bladet.

'Jeg kan bekræfte, at vi gerne vil flytte sammen', skriver han i en sms og fortsætter:

'Derfor har vi sat vores boliger til salg', lyder det videre fra den kendte TV2-korrespondent, der dog endnu ikke kan sige noget om, hvor parret flytter hen, eller hvad de konkret er på udkig efter.

Torsdag beskrev Ekstra Bladet, hvordan både Tantholdt og Crone har sat deres respektive boliger til salg på samme tid.

Tantholdt har således sat sin lejlighed i København, som han købte tilbage i 2016, til salg.

I 2016 kostede den i alt 136 kvadratmeter herlighed 5,5 millioner, men i dag skal man have omkring syv millioner (6.995.000) kroner op ad lommen, hvis man vil overtage ejerlejligheden.

Her ses Tantholdts lejlighed, som i øjeblikket er til salg.

Der er tale om tre værelser samt en kælder på 49 kvadratmeter oveni.

Sælger også bolig

Også Natasja Crone har valgt at sætte sin bolig i Vedbæk til salg, så parret kan finde noget at bo i sammen.

Der er tale om en 130 kvadratmeter stor villa, som Natasja Crone købte tilbage i 2010 for 5.082.500 kroner.

I dag er den sat til salg for hele 8.495.00. Så der er ingen tvivl om, at tv-værten står til noget af en gevinst, hvis boligen sælges. Både Crone og Tantholdt står således til at tjene gode penge på at sælge deres respektive boliger.

Vores eget tempo

Tidligere har Natasja Crone i et interview med Alt for damerne fortalt åbent om, at hun og Tantholdt ikke havde travlt med at flytte sammen til trods for, at de efterhånden har været kærester i mange år.

- Nu har jeg været kærester med Rasmus i tre år, og vi har begge de erfaringer. Når vi elsker hinanden, som vi gør, og har det, som vi har det, så kan vi godt finde ud af at tage tingene i vores eget tempo, og hvis nogle spørger, hvorfor vi ikke bor sammen, kan vi sige, at det skal vi nok finde ud af, lød det i interviewet tilbage i 2019.

Natasja Crone har to sønner fra sit tidligere ægteskab, mens Rasmus Tantholdt har en søn fra et tidligere ægteskab.