Bekræfter: Venter barn nummer to

Spekulationerne har længe kørt på de sociale medier om det celebre par Remee Jackman og Mathilde Gøhler mon venter endnu et barn.

Nu bekræfter Remee på Instagram, at de to skal være forældre igen.

I et opslag hvor hele familien sidder i sofaen, holder produceren hånden på Mathildes mave.

'Nogle gange kommer de største velsignelser, når du mindst venter det. Vi er så glade for at kunne byde velkommen til den nyeste udvidelse af vores familie'.

På samme måde deler Mathilde Gøhler billedet, hvor hun også beskriver den glædelige nyhed.

'Noget som vi har drømt om i flere år. Endnu en lille engel er på vej', lyder det fra den internationale model.

Parret har allerede datteren Kenya, der er opkaldt efter det sted, hvor hun blev undfanget.

Mathilde Gøhler og Remee er allerede forældre til datteren Kenya. Foto: Mogens Flindt

Ville gerne være storesøster

Den femårige pige kan nu se frem til at blive storesøster.

Tidligere har parret udtalt i realityprogrammet 'Remee og Mathilde', at Kenya i den grad pressede på at for at få lov til at blive storesøster.

- Vi skal arbejde noget mere på en efterfølger, sagde Remee, inden Mathilde forklarede:

- Kenya lægger pres på, så vi har nu lovet hende, at vi arbejder på det. Så har man måske sagt lidt for meget, siger hun

Remee har også datteren Emma fra et tidligere forhold.

