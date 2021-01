Bekræfter: Vi er kærester

Elisabeth Bach og Mark Folke fra 'Ex on the Beach' er blevet kærester

Realityprogrammet 'Ex on the Beach' handler om fest og kærlighed, og nu har programmet fået sig endnu et par.

Elisabeth Bach fra den aktuelle sæson og Mark Folke fra sidste sæson er således blevet kærester.

Dansk tv-par går fra hinanden

Det bekræfter Mark Folke over for Se og Hør.

- Det hele spiller bare med hende, vi kan være 100 procent os selv med hinanden og har mange af de samme holdninger og meninger omkring alt, fortæller Mark Folke.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Elisabeth Bach også forholdet, og hun fortæller, at de faktisk har været kærester før i ganske lang tid.

- Vi har været sammen før i halvandet år, vi gik så fra hinanden i halvandet år, og så har vi fundet sammen igen, efter jeg kom hjem fra 'Ex on the Beach', fortæller den 25-årige skønhed til Ekstra Bladet og fortæller om bruddet.

- Vi var begge unge, da vi besluttede os for at gå fra hinanden. Vi vidste, vi skulle være sammen, men vi var bare ikke helt klar endnu.

Elisabeth og Mark er blevet kærester. Privatfoto

Ringede dagen efter

Mark Folke var ikke klar over, at Elisabeth Bach deltog i 'Ex on the Beach', og det var en information, han lige skulle sunde sig over.

- Mark ringede dagen efter, jeg kom hjem, uden at han vidste, jeg havde været afsted. Og så mødtes vi. Jeg fortalte ham om 'Ex', den skulle han lige sluge, men han ville rigtig gerne give det en chance, og jeg elskede ham stadig, så det gad jeg også, siger hun.

Gik helt galt: Produktionen måtte gribe ind

- Hvad er det, der gør lige Mark speciel?

- Det er det med, at vi kan være 100 procent os selv, og han forstår mig bare. Jeg er meget tryg i hans selskab, og så har vi det bare sjovt. Det føles rigtigt, det har altid været ham. Han er den rigtige, siger Elisabeth Bach.

Grænseoverskridende

Hun kan for tiden opleves på skærmen i 'Ex on the Beach' - et program, der blev optaget i sensommeren, og hun har advaret Mark om, hvad der er i vente.

- Jeg tilmeldte mig, fordi jeg skulle se, hvad det var for noget. Nu havde han jo været med, og jeg ville gerne udnytte tiden uden en kæreste. Det var rigtig sjovt at være med, at jeg grinede meget hver dag. Det var grænseoverskridende, men sjovt, siger hun og runder af:

- Jeg har fortalt ham alt, hvad der kommer til at ske. Det var en pille, der skulle sluges, at jeg var med, men han har jo også selv været med, så han kunne ikke rigtig tillade sig at være sur.

'Ex on the Beach' kan ses på Kanal 4 og streamingtjenesten discovery+.