Bekræfter: - Vi er kærester

Der er i den grad opstået sød musik imellem popsangeren Kevin Andreasen, der mest er kendt under sit kunstnernavn Bro, og 'Paradise Hotel'-deltageren Jasmin Victoria.

De to er nu nemlig officielt kærester, og Danmark har dermed fået sig endnu et kendispar.

Det bekræfter Jasmin Victoria over for Ekstra Bladet.

'Vi er rigtig glade, og vi er kærester', skriver hun i en besked til Ekstra Bladet.

På sin Instagram-profil lægger Jasmin Victoria da heller ikke skjul på, at hun er blevet rigtig glad for Bro, der blandt andet er kendt for hits som 'Sydpå' og 'Døgnrytme'.

'Du er grunden til, at jeg tror på kærligheden', har hun skrevet til et billede af sin nye kæreste.

Rejser sammen

De seneste mange uger har man på de sociale medier kunnet følge med i, at parret har været på en række ferier sammen.

Først på en ferie til Spanien med en gruppe venner, og siden har de været på ferie i Kroatien sammen med Bros familie.

Bro er kendt for flere store hits - heriblandt 'Sydpå', som også tidligere var titelsangen til 'Paradise Hotel'. Foto: Mogens Flindt

Før nu har de dog ikke ønsket at bekræfte, at de er kærester. Jasmin Victoria har dog ad flere omgange over for Ekstra Bladet ikke lagt skjul på, at de har et rigtig godt øje til hinanden.

'Status er egentlig bare at vi nyder en ferie sammen med et vennepar', skrev hun dengang i en besked til Ekstra Bladet og afviste, at de endnu kaldte sig kærester.

'Nej, vi er ikke kærester. Men vi har det i hvert fald godt sammen', lød det fra Jasmin, der dog siden har fået ændret sin civilstand.

Foto: TV3/Nent Group Danmark

Jasmin Victoria har netop kunnet opleves i den nyeste sæson af 'Paradise Hotel', hvor hun deltog sammen med Bros lillebror Nicklas Andreasen.

Bro, der har skrevet flere titelsange til 'Paradise Hotel', har også selv deltaget i programmet. Han har tidligere dannet par med Elina Dahl, som han mødte under 'Paradise Hotel'.

Ekstra Bladet mødte Jasmin, Sinan og Lea fra dette års 'Paradise Hotel' til Reality Awards tidligere i år: