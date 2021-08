Bekræfter: Vi er kærester

Der har længe floreret rygter om, at Jenna Bagge og Albert Rosin Harson har dannet par siden 'Vild med dans', og nu bekræfter de selv rygtet

Den er god nok.

Jenna Bagge og Albert Rosin Harson er blevet kærester. Det udtaler parret selv til Billed-bladet.

- Albert er inspirerende at være sammen med – og han er en sød kæreste, fortæller 33-årige Jenna Bagge til mediet.

Parret mødte hinanden, da de dansede sammen i 'Vild med dans'. Her blev det til en andenplads, og de havde dermed masser af tid til at lære hinanden at kende.

Dengang udtalte Jenna Bagge, at den, der bliver kæreste med Albert, er en heldig pige. Nu er det så hende selv, der er blevet den heldige pige, fortæller hun grinende til Billed-bladet.

Også 19-årige Albert Rosin Harson fortæller, at han føler sig heldig over at danne par med den 14 år ældre Jenna Bagge, fordi hun 'er det mest positive menneske'.

Snart skal Jenna Bagge være med i endnu en sæson af 'Vild med dans', men det er ikke noget, der kan gøre Albert Rosin Harson jaloux, fortæller han. I stedet vil han heppe på dem.

