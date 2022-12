Bekræfter: Vi er kærester

Reality-deltagerne Nynne Larsen og Alexander Bjørklund har fundet kærligheden - i hinanden.

Det bekræfter parret over for Realityportalen, efter at de i en længere periode ofte er dukket op på hinandens Instagram-profiler.

– Jeg faldt for hans humor, hans omsorgsfulde sind og hans tilgang til livet. Han får mig til at grine, føle mig tryg, men han får mig samtidig til at reflektere og tør udfordre mig på mine holdninger og synspunkter. Vi har det bare rigtig godt, siger Nynne Larsen til Realityportalen.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Nynne Larsen ligeledes forholdet.

- Ja, Alexander og jeg er blevet kærester, og det er bare super dejligt, lyder det fra tv-kendissen.

Nynne Larsen og Alexander Bjørklund har været kærester i en måneds tid. Privatfoto

Mødtes i byen

Nynne Larsen blev kendt for programmer som 'Dagens mand' og 'Divaer i junglen', mens Alexander Bjørklund medvirkede i discovery+-programmet 'True Love', der blev afsluttet i begyndelsen af november.

De har dog ikke lært hinanden at kende i forbindelse med tv.

- Jamen, vi mødte faktisk hinanden i byen, og så har det bare udviklet sig løbende, forklarer Nynne Larsen om begyndelsen på deres forhold.

Nynne Larsen og Alexander Bjørklund har været kærester i omkring en måned og bor stadig hver for sig, fortæller de til Realityportalen.

Tidligere har Nynne Larsen dannet par med skuespiller Robert Hansen, men deres forhold endte på ganske turbulent vis, og Robert Hansen er efterfølgende blevet tiltalt for vold. Læs mere om den historie her.

Nynne Larsen klappede helt i, da Ekstra Bladet mødte hende på den røde løber, og spurgte til retssagen mod Robert Hansen

