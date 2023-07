Bekymrede kolleger: - Håber, at han er okay

Skuespiller Karl Bille der spillede sammen med Robert Hansen i filmene om Anja og Viktor fortæller på den røde løber, at han er bekymret for sin kollega Robert Hansen

Robert Hansens kollegaer fra filmene om 'Anja og Viktor' er bekymrede for den 43-årige skuespiller

Tirsdag aften var politiet massivt til stede ved skuespiller Robert Hansens hjem på Frederiksberg.

Ifølge vidner på stedet, som Ekstra Bladet har talt med, blev skuespilleren taget med på politistationen, mens en større efterforskning forsatte i og omkring hans lejlighed fra klokken 19.30 og frem til klokken cirka 23.

Onsdag bekræftede politiet, at de havde været til stede i området i forbindelse med en politiforretning. Det skete på baggrund af en anmeldelse.

Det er ikke første gang, at politiet bliver kaldt til Robert Hansens adresse, kunne hans bekymrede naboer fortælle.

Og det er ikke kun naboerne, der er bekymrede. Det er også skuespillerens tidligere kollegaer fra filmene om 'Anja og Viktor'.

Annonce:

Ses ikke

Til premieren på musikforestillingen om sangerinden Natasja i Operaen i København fortalte Karl Bille, der spillede Viktors kammerat Thorkild i filmene, at han ikke længere har kontakt med Robert Hansen.

- Nej, det har jeg ikke. Vi lavede musical sammen for fire eller fem år siden. Vi ses ikke så meget privat. Det er længe siden, siger Karl Bille.

- Er du bekymret for ham?

- Det er jeg da on and off, når jeg hører rygter og sådan noget. Selvfølgelig. Det kan da ikke være særligt sjovt.

- Har du forsøgt at række ud til ham for måske at give en hjælpende hånd?

- Ja, men det er mange år siden. Vi lavede film sammen og han røg ud i sine første skandaler, eller hvad vi nu skal kalde det, siger Karl Bille.

Karl Bille ville hellere tale om musikforestillingen end om Robert Hansen. Foto: Kenneth Meyer

Håber, at han er ok

Vicki Berlin spillede med i 'Anja efter Viktor', hvor hun havde rollen som producer.

- Påvirker overskrifterne med Robert Hansen dig?

- Det har jeg overhovedet ikke set noget om. Jeg aner simpelthen ikke, hvad du taler om. Jeg har nogle i min familie, jeg lige skulle være der for, siger hun og fortsætter.

Annonce:

- Det er gået helt hen over hovedet på mig. Men jeg håber, at han er okay. Så meget kan jeg sige, siger hun.

Vicki Berling har ikke fulgt med i mediernes skriveri om Robert Hansen de seneste dage. Foto: Kenneth Meyer

Ekstra Bladet var onsdag aften i kontakt med Robert Hansen, der på det kraftigste afviste at udtale sig om, hvorfor han tirsdag aften blev taget med af politiet.

- Jeg har overhovedet ingen kommentarer til jeres lort, siger Robert Hansen til Ekstra Bladet godt et døgn efter, at politiet mødte massivt op på hans adresse i et boligområde på Frederiksberg.

- Kan du bekræfte, at det er rigtigt, at politiet var her i går aftes, og at du blev taget med?

- Jeg kan ikke bekræfte noget som helst. Jeg har overhovedet ingen kommentarer til jer eller noget som helst andet, siger Robert Hansen og lader forstå, så det ikke er til at tage fejl af, at samtalen slutter nu.

Robert Hansen stod i øvrigt på gæstelisten til aftenens premiere i Operaen, men mødte ikke op.