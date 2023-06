Bellis begravelse: Kommer ud af kirken

Torsdag døde musikeren Peter Belli kort før sin 80 års fødselsdag efter længere tids sygdom.

Onsdag har der været begravelse i Brøndbyvester Kirke, og nu stedes han til hvile, mens et kor af tidligere politibetjente skal synge Peters yndlingssalme 'En rose så jeg skyde'.

Kisten blev båret ud af kirken af Bellis børn og børnebørn, mens konen, June Belli, går bag.

En stor buket røde roser var placeret ovenpå den sorte kiste, der blev kørt mod gravstedet.

En lang række af mennesker samlede sig bag kisten på vej hen mod stedet.

June havde bedt præsten om at sige tak for, at alle var kommet for at deltage i det sidste farvel til Peter Belli.

Foto: Henning Hjorth

Foto: Henning Hjorth

Foto: Henning Hjorth

Foto: Henning Hjorth

Foto: Henning Hjorth

Proppet kirke

Allerede 11.30 var kirken ved at være fyldt, hvorfor nogle af de ankomne blev nødt til at overvære begravelsen udefra. Blandt andet dansktop-ikonet Torben Lendager og Bellis sidste band 'De rejsende' stod udenfor under seancen i kirken.

Blandt de danske kendte, som var mødt op til begravelsen, deltog sangeren Mathilde Falch, Keld og Hilda Heick, filminstruktør Anders Thomas Jensen, skuespilleren Line Kruse, Gasolin-bassisten Wili Jønsson og førnævnte Torben Lendager.

I kirken blev Peter Bellis allersidste nummer 'En sidste sang' spillet live, som den folkekære musiker udgav i 2023.

Belli sang sangen med sin søn Michel, der er medlem af bandet 'Den syvende Søn'.

I kirken stod Michel for at synge sangen for sin afdøde far.

