Bendtner i ølstafet på Smukfest

Den tidligere landsholdsangriber Nicklas Bendtner holdt sig ikke tilbage, da der onsdag blev afviklet Smukbold på Smukfest, hvor en stribe kendisser dystede mod hinanden i disciplinen strandhåndbold.

Angriberen havde taget ja-hatten på og deltog både i ølstafet og tog ølbongs, som det kan ses i videoen over artiklen.

Det var dog ikke udelukkende for at få en lille skid på, at han tog for sig af de våde varer. Ølstafetten var en del af en konkurrence, der kunne give hans hold et mål - og ølbongen var en direkte udfordring fra et modstanderhold.

Bendtner sagde ikke nej og virkede i det hele taget til at have en god dag til Smukbold - trods en nøgen mandlig baneløber, der gnubbede sig op af ham og diverse stikpiller fra kommentatorparret Claus Elming og Uffe Holm.

- To mål til Nicklas Bendtner. Han gør det allerede bedre end i FCK, lød det blandet andet, ligesom denne stikpille også blev fyret afsted fra makkerparret:

- Et tilbageløb fra Nicklas Bendtner. Så har vi set det med.

Undervejs blev der også delt en autograf ud på en mands bagdel.

Ekstra Bladet forsøgte at få et interview med Nicklas Bendtner, der dog høfligt afslog. Se videoen med Bendtners fest over artiklen.