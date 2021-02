Bendtner kørte uden kørekort: Porsche beslaglagt

Det kan efterhånden ikke længere tælles på en hånd, hvor mange gange Nicklas Bendtner har været i problemer med loven både i udlandet og hjemme i Danmark.

Især færdselsloven har voldt problemer for den tidligere professionelle fodboldspiller.

Lovovertrædelser I 2009 smadrede han sin Aston Martin, da han kørte galt på vej til træning. I 2011 kørte han for stærkt og endte med at få frakendt sit kørekort i 56 dage. Det kostede også en bøde på cirka 5800 kroner. 2012 stod på endnu tre trafikale lovovertrædelser, der endte med at koste 46.000 i bøder og sagsomkostninger. Den danske fodboldspiller kom også i problemer i 2013, hvor han kørte med alkohol i blodet mod færdselsretningen på Gammel Strand. Han endte med frakendelse af kørekortet i tre år og en bøde på 842.222. I 2018 bliver Nicklas Bendtner anmeldt for vold mod en taxachauffør. Han bliver sigtet efter voldsparagraf 244 i straffeloven. Taxachaufføren bliver også sigtet efter samme paragraf. Bendter bliver dømt til 50 dages ubetinget fængsel, han får dog lov til at afsone dommen i sin lejlighed med fodlænke. Bendtner ved retssagen i København, hvor han blev idømt 50 dages fængsel. Foto: Mogens Flindt Vis mere Luk

Og endnu en gang er Bendtner altså raget uklar med ordensmagten.

Han har nemlig kørt uden førerret i en Porsche og har fået beslaglagt bilen 11. februar.

Det erfarer Ekstra Bladet fra flere kilder.

Bendtner har altid været glad for dyre biler. Her ses han i sin Porsche tilbage i 2012. Foto: Thomas Graversen

Københavns Politi vil alene oplyse over for Ekstra Bladet, at de den dato har beslaglagt en bil på grund af kørsel uden førerret, men ønsker ikke at kommentere sagen yderligere.

At køre uden førerret kan have to betydninger:

Enten har man ikke erhvervet et kørekort - eller også har du fået frakendt dit kørekort.

Artiklen fortsætter under videoen ...

I 2009 kørte Nicklas Bendtner galt. Først havde han ingen følelse i benene, og han troede, han skulle dø. Hør ham fortælle om den dramatiske ulykke her

Kan sælges af staten

Færdselslovens paragraf 133 a fortæller, at man får konfiskeret sit køretøj ved særligt grove eller gentagne overtrædelser af færdselsloven.

I praksis vil kørsel uden kørekort resultere i, at bilen konfiskeres tredje gang, føreren kører uden førerret, og anden gang, hvis der er spiritus involveret.

Retten skal efterfølgende behandle sagen.

Hvis det bliver bestemt, at bilen skal konfiskeres, bliver den solgt, og indtægterne fra salget går direkte i statskassen.

Ekstra Bladet gentagne gange forsøgt at kontakte Nicklas Bendtner og hans agent for en kommentar om beslaglæggelsen af bilen. De er ikke vendt retur på vores henvendelser.