Bendtner-retssag udskudt på ubestemt tid

Tirsdag skulle Københavns Byret have taget stilling til tiltalen mod fodboldspiller Nicklas Bendtner, som ifølge anklageskriftet har brudt færdselsloven ad flere omgange.

Sådan bliver det dog ikke.

Bendtners forsvarsadvokat, Anja Velbæk Mouridsen, er blevet syg, og derfor er retssagen nu udskudt på ubestemt tid.

Det bekræfter pressekontakten hos byretten over for Ekstra Bladet.

I anklageskriftet, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, fremgår det, at Bendtner er tiltalt for syv forhold. Fem forhold handler om kørsel uden kørekort, mens to forhold handler om overtrædelse af hastighedsbegrænsningerne.

Hans forsvarsadvokat mener, at han bør frifindes, har hun tidligere forklaret til Ekstra Bladet.

- Det her er et spørgsmål om fortolkning af de regler, der regulerer området. Jeg er uenig i den måde, anklagemyndigheden fortolker reglerne på, og derfor skal det prøves ved retten, forklarede Anja Velbæk Mouridsen tidligere på måneden.

Vil konfiskere Porsche

Ifølge politiet fandt første lovovertrædelse sted 9. juni 2020, hvor Bendtner angiveligt kørte uden kørekort på Nørre Allé i København.

Samtidig overskred han ifølge politiet fartgrænsen ved at køre 58 kilometer i timen i et område, hvor fartgrænsen var på 50 kilometer i timen.

Kort efter havnede Bendtner atter i problemer, da han ifølge politiet drønede afsted på Helsingørmotorvejen med 157 kilometer i timen på en strækning, hvor man kun må køre 110 kilometer i timen.

Bendtner har altid været glad for dyre biler. Her ses han i sin Porsche tilbage i 2012. Foto: Thomas Graversen

Da fartovertrædelserne fandt sted, havde Bendtner ifølge anklagemyndigheden ikke førerret, hvilket ligeledes er tilfældet i to andre forhold, der fandt sted på Amagermotorvejen i februar og på Færgestationsvej i Rødby i januar.

Anklagemyndigheden kræver, at Bendtner får en bødestraf, når sagen begynder i Københavns Byret, ligesom de er af den overbevisning, at hans Porsche Taycan Turbo S, der har en værdi af omkring to millioner kroner, skal konfiskeres.