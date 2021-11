Benhård kritik af Rees hjertebarn

Flere påbud, hård kritik og en rød smiley.

Det er, hvad Arbejdstilsynet kvitterede med, da de i august aflagde tre besøg hos safariparken Ree Park Safari på Djursland, der er ejet af rigmanden Karsten Ree.

Det skriver Århus Stiftsidende.

Besøgene kom, da en gepard gik til angreb på en dyrepasser i parken tilbage i marts.

I forbindelse med besøgene blev der påpeget store problemer med både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, arbejdsforholdene og indeklimaet. Blandt andet konstaterede Arbejdstilsynet, at der var problemer med kræftfremkaldende stegeos, ammoniakdampe, dårligt indeklima og risiko for rygskader.

Trods den hårde kritik er parkens administrerende direktør, Jesper Stagegaard, dog fortrøstningsfuld, fortæller han til Ekstra Bladet.

- Vi tager det meget roligt. Hvis Arbejdstilsynet var kommet på besøg en uge tidligere eller senere, havde det set anderledes ud. Det, der står i rapporten, som man har nedslag på, er - uden at det skal forklejnes - noget, vi allerede har haft gang i at tage hånd om, siger han.

- Deres rapport er et øjebliksbillede, og så kan man være nok så meget i gang med at fikse ting og være i en proces, men det er et nedslag for den dag, hvor de kommer.

- Eksempelvis lyder det i rapporten, som om vi udsætter vores medarbejdere for stegeos. Der er tale om en føler, der var gået i stykker, og som vi var i gang med at udskifte, men det tager lige et par dage, lyder det fra direktøren.

Arbejdstilsynet var ikke begejstrede for det syn, der mødte dem i Ree Park Safari. Foto: Ernst van Norde

Fanger det internt

- Men I kan vel ikke løbe fra, at der er noget, der ikke har været godt nok, når I får den her hårde vurdering?

- Nej. Men det vigtigste for os er, at vi ved, at vi har en arbejdsmiljøorganisation, som personalet kan gå til både med det fysiske og psykiske. Hele det system og vores apv (arbejdspladsvurdering, red.) følger vi intenst med i og høster erfaringer fra.

- For det skal ikke være sådan, at det kun er, når Arbejdstilsynet kommer, at man bliver opmærksom på de ting, der skal rettes op. Det er vigtigt for os, at vi hele tiden bliver opmærksomme på, hvor vi kan gøre det bedre, og så tager vi selvfølgelig fat og strammer op, og der er ikke noget i Arbejdstilsynets rapport, som ikke er blevet fanget i arbejdsmiljøgruppen og i apv'en, og det er jeg glad for.

Jesper Stagegaard tager kritikken med ophøjet ro. Foto: Ida Munch

Tager det alvorligt

- Men du står jo med ansvar som direktør, og du burde vel have gjort det bedre?

- Ja, det er klart, og det er noget, vi tager alvorligt, og som vi allerede har eller er i fuld gang med at rette op på, siger Jesper Stagegaard og fortsætter:

- En af de ting, der skinner mest i øjnene på mig, er det med arbejdspresset, som Arbejdstilsynet kritiserer, og der må jeg lægge mig fladt ned og sige, at ja - der har været et stort arbejdspres. De besøgte os i højsæsonen, og efter corona har vi haft unormalt travlt. Vi har været presset på personale, og vi er blevet løbet over ende. Vi har haft for travlt, siger han og fortsætter:

- Netop det er vi allerede i gang med at tage hånd om, og vi er i gang med en digitaliseringsproces, som gør, at arbejdspresset bliver lettet, for vi tager de her problemer meget alvorligt.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Karsten Ree, der ejer Ree Park Safari. Han oplyser, at han ikke har nogen kommentarer, og henviser i stedet til Jesper Stagegaard.

