Benhård Thorning: Han slipper for let

Helle Thorning-Schmidt blander sig nu i MeToo-debat og påpeger, at hun synes, Michael Dyrby er sluppet for let

Danmarks tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt har i den seneste tid ikke været bleg for at give sit besyv med i MeToo-debatten.

Onsdag langer hun således hårdt ud efter B.T.'s chefredaktør, Michael Dyrby, der efter anklager om krænkende opførsel er gået i flyverskjul.

Det har hun gjort i en såkaldt 'story' på Instagram.

Siden Ekstra Bladet kunne afsløre, at den tidligere TV 2-ansatte Anna Thygesen ved en julefrokost oplevede krænkende opførsel fra Dyrby, der dengang sad i en chefstilling på TV 2, har han nemlig nægtet at stille op til interviews.

'Påstand: Havde det været en politiker, bankdirektør eller lignende var vedkommende blevet opsøgt for at svare på spørgsmål. Gælder der andre regler for mediechefer?', lyder det retorisk fra Thorning i opslaget.

Samtidig sender hun en røffel til de medier, der har dækket sagen - heriblandt Ekstra Bladet.

'Jeg undrer mig. Kan det virkelig passe, at Michael Dyrby ikke har mødt en eneste journalist de seneste dage, der kan stille opklarende spørgsmål vedrørende dokumentaren. Har eb.dk tænkt sig at nøjes med at skrive artige sms'er? Er der ingen i det Berlingske hus, hvor Dyrby har sin daglige gang, der graver i dette og kan stille sig foran Dyrbys kontor med en mikrofon?', skriver hun.

Artiklen fortsætter under boksen ...

Aldrig taget en sygedag

Da Ekstra Bladet møder Helle Thorning-Schmidt på den røde løber til premieren på 'House of Gucci' onsdag aften, er den tidligere statsminister da også benhård.

- Jeg har set filmen (sexisme-dokumentaren, red.), og jeg er faktisk ret rystet over, at det her er foregået. Det, jeg har efterspurgt i dag, det er, at man får fat i nogle af dem, som er navngivet, og stiller dem spørgsmål omkring den her film.

- Vi har rent faktisk stået foran B.T., og vi har været ved privaten hos Dyrby. Hvorfor kritiserer du pressen for noget, du ikke ved, om er foregået? Vi HAR faktisk været der.

- Det er først i dag, at jeg har fået at vide, at I har stået der - det kunne man ikke se nogle steder igår. Så jeg lagde det op i morges, og det er ret relevant, for jeg bemærker mig, at der bliver gået lettere til en af mediecheferne, end man ville have gjort til en politiker eller en bankdirektør, siger Helle Thorning-Schmidt og fortsætter:

- Så jeg glæder mig over, at Ekstra Bladet på det her tidspunkt efter nogle dage er kommet ind i kampen - det, synes jeg, er rigtig godt - og nu forventer jeg selvfølgelig, at B.T. gør det samme!

- Michael Dyrby siger, han ikke vil udtale sig, fordi 'han er ked af det'. Har du ikke, for eksempel som statsminister, været ked af det, og derfor haft lyst til ikke at udtale dig? Kan du ikke godt forstå, han siger det?

- Jeg kan godt forstå, han er ked af det, men jeg har aldrig taget en sygedag eller en feriedag, når nogen gerne ville have en udtalelse (...). Der skal være samme vilkår for politikere og mediechefer, og det synes jeg ikke, der har været de seneste par dage. (...) Jeg synes, det er jeres opgave at gå efter mediechefer, som I ville være gået efter enhver anden - blandt andet politikerne.

- Det gør vi også, kan jeg sige.

- Det er godt.