Berørt Werner efter dødsfald: - Jeg har det skidt

Jens Werner har kendt Britt Bendixen i 45 år, og det er svært for ham at forstå, at han aldrig kommer til at skrive eller tale med hende igen

Lørdag ramte en chokerende og trist nyhed, da det kom frem, at Britt Bendixen var gået bort natten til lørdag i en alder af 81 år efter kort tids sygdom.

I timerne efter væltede det ud med kommentarer på sociale medier, hvor den mangeårige 'Vild med dans'-dommer og danseinstruktør blev hyldet fra dem, der kendte hende godt, og dem, der kun kendte hende fra skærmen.

En af dem, der kendte hende rigtig godt, er 58-årige Jens Werner. I årevis sad de to ved hinandens side ved dommerbordet, når de bedømte kendte danskeres danseevner på TV 2. Derfor er det også et trist Wener, som Ekstra Bladet får i røret lørdag eftermiddag.

Annonce:

- Jeg har det skidt, for når har holdt af et menneske, som jeg har kendt i 45 år, så gør det noget ved dig, når man pludselig ikke længere har mulighed for at sende en besked, ringe eller tage forbi Buresø, hvor hun boede med sin elskede Marianne. Vi er ret berørte her i familien, siger TV 2-dommeren.

Jens Werner har masser af gode minder om 'Vild med dans'-kollegaen Britt Bendixen, der lørdag gik bort. Foto: Anthon Unger

Årsagen til 'Vild med dans'-succes

Den rutinerede dansedommer giver Britt Bendixen en stor del af æren for, at TV 2-programmet er blevet den store succes, det er.

- Hun har præget 'Vild med dans'. Der er mange, der kan skiftes ud i forskellige programmer, men jeg vil vove den påstand, at hvis ikke Britt havde været med fra starten af, så var 'Vild med dans' ikke blevet så godt et program, som det er blevet, siger han og giver sit bud på, hvorfor hun var var var god for programmet.

- Hun var ærlig og tro mod sine meninger, og det kan seere og mennesker jo mærke. Hun sagde ikke noget for at please nogen, og hun havde det fint med, at man ikke var enig med hende, men man kunne være helt sikker på, at hun havde sine argumenter klar.

I årevis sad Jens Werner og Britt Bendixen ved dommerbordet sammen i 'Vild med dans'. Foto: Mogens Flindt

Han fortæller, at Britt Bendixen sidste efterår, da 'Vild med dans' løb over skærmen uden hende ved dommerbordet, sendte en sød besked til de tidligere kolleger inden programmet, hvor hun ønskede dem en god aften og fortalte, at hun ville se med fra sofaen.

- Uden det skal blive for religiøst, mener jeg, at vi som mennesker skal huske at sige gode ting til de mennesker, man holder af, og det var Britt rigtig, rigtig god til altid, siger Werner.