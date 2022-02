Bertel raser over TV 2: 'De burde skamme sig'

Angiveligt er der ikke noget som et forkert kort over Danmark i middelalderen, der kan få danske politikere op i det røde felt.

Efter Ekstra Bladet kunne berette kritik fra historiker Anders Lundt Hansen, har flere folkevalgte tilsluttet sig koret af utilfredse stemmer over, at programmet 'Ingemann og kongerækken' ikke har haft godt nok styr på de historiske detaljer.

Historiker Anders Lundt Hansen hæftede sig ved, at en række kort, der viser det middelalderlige Danmark, ikke medtager Skåne, Halland og Blekinge, selvom områderne var en del af Danmark frem til 1658.

Heller ikke Sydslesvig er med på kortene, selvom det frem til 1864 var en del af Danmark.

- Det giver jo et forkert billede af fortiden, og efter min mening har folk, der sætter sig ned for at se et program på en landsdækkende kanal og er interesserede i historie, fortjent at få et så retvisende billede som muligt, siger han til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Det er ret alvorlige fejl. Hele pointen med historie er jo, at den viser os, hvordan vi er nået frem til der, hvor vi står i dag. Hvis vi skal forstå vores nutid, så skal vi have et så retvisende billede af fortiden som muligt. Og at glemme en tredjedel af landet er en ret stor ting.

Peter Ingemann står i spidsen for 'Ingemann og kongerækken', hvor han guider seeren igennem danmarkshistorien. Foto: Heartland/TV 2

Nu har Anders Lundt Hansen også sendt kortet til folketingspolitiker Bertel Haarder, og han er bestemt ikke glad for, at kortene er forkerte.

Det gør han klart på sin Facebook-profil, som Ekstra Bladet har fået lov til at citere fra.

'TV2 bør skamme sig. Tænk at vise flere Danmarks-kort fra Middelalderen uden at have Skåne, Halland og Blekinge med! Det var dansk kerneland, den rigeste del af riget, der først blev afstået til Sverige 350 år efter Erik Menved. Ærkebiskoppen boede endda i Lund i Skåne. Historieløsheden kender ingen grænser. Åbenbart heller ikke i historiske programmer!', lyder det.

Også Søren Espersen har været ude med kritik af programmet.

Ekstra Bladet har forelagt TV 2 kritikken, og du kan læse deres svar i boksen herunder: