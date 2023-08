Beskeder fik influencer til at slette billede: Det gjorde for ondt

'Sagt med kærlighed. Må snart unfollowe, hvis du ikke får styr på din mimik, Line. Hvad sker der for den?'

Sådan lyder en af de beskeder, der tikkede ind i indbakken hos influencer Line Hoffmeyer, efter at hun havde lavet en story på Instagram, hvor hun snakkede.

Beskeden var langt fra den eneste.

'Undskyld, men hvad sker der for dit ansigt?', skrev en anden.

'Din mimik er seriøst for voldsom. Slap nu lidt af' tillod en tredje sig at skrive.

Opråb

Beskederne har fået Line Hoffmeyer til at lave et opslag på Instagram, hvor budskabet er, at man skal opføre sig ordentligt overfor hinanden.

'Det mest deprimerende er, at det alt sammen er fra voksne kvinder - ofte med børn og/eller børnebørn. Ok, én af dem en trollkonto så den kan jeg ikke redegøre for. Men jeg bliver ked af det. Og selvbevidst. Og får et kort øjeblik lyst til ikke at vise mit ansigt i videoer igen. For der er tydeligvis mange, der synes mit ansigt bevæger sig forkert, skriver Line Hoffmeyer i opslaget, som Ekstra Bladet har fået lov til at bruge i artiklen.

'Det går heldigvis hurtigt væk igen, og jeg minder mig selv om, at det jo er dem der skal kigge væk, hvis min mimik kan ødelægge deres fredag formiddag,' skriver Line Hoffmeyer videre i opslaget, der har fået tusindvis af 'likes' og hundredvis af kommentarer.

Line Hoffmeyer danner par med komiker og tv-vært Lasse Rimmer. Foto: Linda Johansen

Slettede bikini-billede

I sit opslag skriver Line Hoffmeyer videre, at det ikke er første gang, at hun bliver udsat for ubehagelige beskeder om sit udseende.

Sidste år resulterede beskederne i, at hun blev så usikker, at hun valgte at slette et bikini-billede, hun et par måneder forinden havde postet. Beskederne gjorde ganske enkelt for ondt.

'Sidste sommer delte jeg et bikinibillede. Og slettede det igen efter et par måneder, fordi der månedsvis tikkede beskeder ind om, at jeg havde for meget fedt på maven min alder taget i betragtning og især med henblik på, at jeg ikke havde været gravid, var det ikke i orden, at jeg så ud som jeg gjorde', skriver hun i opslaget:

'Det endte jeg med at tro på i noget tid, og jeg kommer sgu nok ikke til at vise min mave igen, for det gjorde alligevel for ondt', skriver hun Hoffmeyer videre.

'Internettet overlever nok uden min mave, det er ikke en katastrofe, at den forbliver privat, men det er en katastrofe, at de her mennesker tror, at de er i deres gode ret,' lyder det videre i opslaget, som Ekstra Bladet har fået lov til at bruge i artiklen her.

Du kan læse det fulde opslag nedenfor:

