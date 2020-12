Beskyldes for snyd: - Det passer ikke

For et par dage siden lancerede diamantdatteren Elvira Pitzner, der blandt andet er kendt fra 'Diamantfamilien' på TV2 Zulu, sin egen webshop ved navn Dreamy by Elvira med blandt andet kjoler, jakker og anden påklædning.

Men knapt er tøjkollektionen blevet lanceret, før Elvira Pitzner er havnet i et regulært stormvejr.

På de sociale medier får Elvira Pitzner nemlig heftig kritik, fordi flere mener, at der er tale om billige varer, som kan købes hjem fra Kina på lavbudgets hjemmesider som alibaba.com og aliexpress.com.

Her findes ifølge en gennemgang foretaget af Ekstra Bladet nemlig flere eksempler på kjoler, der til forveksling ligner de kjoler, som Elvira Pitzner sælger i sin webshop - bare meget dyrere.

Og det er faldet en lang række af hendes følgere for brystet, og flere påpeger, at det er 'snyd og humbug'.

Elvira Pitzner afviser dog kritikken.

- Det passer simpelthen ikke. Jeg har aldrig handlet på nogle af de sider, siger hun.

Influencers tilbageholdt på stripklub: - Det er pisse pinligt

Herunder kan du se eksempler på et udpluk af de kjoler, som folk er oppe i det røde felt over:

På billedet nedenfor ses en kjole fra aliexpress.com, der kan købes for 20 amerikanske dollars svarende til omkring 120 danske kroner.

Her ses en kjole på alibaba.com

Herunder ses en kjole hos Elvira Pitzner, der kan købes for 600 kroner.

Herunder ses ligeledes en kjole fra alibaba.com til omkring 100 danske kroner.

Foto: Alibaba.com

Denne kan fås i Elviras webshop for 800 kroner:

Foto: Dreamybyelvira

Afviser kritik

Kritikken er ikke gået Elvira Pitzners næse forbi og i et langt opslag på Instagram afviser hun på det kraftigste kritikken, der er væltet ind fra nær og fjern de seneste dage:

'Jeg er i går blevet beskyldt for, at tøjet på min webshop, DreamybyElvira, er købt hjem fra billige Kinasider til ingen penge for at blive solgt dyrt. Jeg ønsker ikke, at andre bliver forvirret, når nogle udstiller deres åbenlyse uvidenhed og dumhed på sociale medier, derfor denne opsang', indleder hun opslaget.

Elvira Pitzner fortsætter med at fortælle, at hun rigtig nok har bestilt noget af sin kollektion hjem fra udlandet - dog ikke fra Kina.



'Lad mig lige slå fast: Min webshop består både af egne designede varer og styles, jeg har købt hjem. Jeg er i partnerskab med et top professionelt team, der med en solid baggrund i branchen har den fornødne designmæssige og faglige baggrund, som jeg ikke selv har', skriver hun og fortsætter:

'De første og eneste produkter, som jeg ikke selv har designet og fået produceret er, sammen med mit team, købt hjem fra en fransk grossist, der sælger styles til både fysiske og online butikker, som også sendes fra Frankrig', skriver hun og tilføjer:

Elvira Pitzner er sammen med sin mor, Katarina Pitzner, og sine to søstre en del af 'Diamantfamilien' på TV2 Zulu. Foto: TV2

'At billige kinamærker kopierer designers tøj og laver en super billig, skraldet og cheap version, kan jeg ikke stå til ansvar for. Hvis man finder noget, der ligner nogle af de styles, jeg forhandler, på andre steder, så køb da endelig det! Men som regel får man, hvad man betaler for', skriver hun.

Ny kærlighed: Scorer entreprenør

I opslaget understreger hun ligeledes, at hun står inde for sine produkter samt deres kvalitet, og at hun vil blokere 'destruktive kommentarer og falske beskyldninger'.

'Det er ærgerligt'

Ekstra Bladet har været i kontakt med Elvira Pitzner, der henviser til sit Instagram-opslag og understreger, at hun intet kender til sider som aliexpress.com og alibaba.com.

- Det er ærgerligt, at folk meget gerne vil lave deres egne sandheder. Det er virkelig ærgerligt, når man har lagt hårdt arbejde i noget, for det passer simpelthen ikke, siger hun og fortsætter:

- Jeg vil kun lægge navn til noget, der er kvalitet og ordentligt. Jeg kunne aldrig finde på at sælge dårligt kinabras. Jeg kan 100 procent stå inde for de produkter, jeg sælger, og jeg kan ikke gøre for, at der er de her billige sider, der laver noget, der ligner de ting, jeg har bestilt hjem, for ja - jeg kan da godt se, at de ligner, siger Elvira Pitzner.

'Det gør ondt Ekstra Bladet har ligeledes været i kontakt med Ian, der arbejder som designer for Elvira. Han afviser ligeledes på det kraftigste, at nogle af de ting, Elvira Pitzner sælger på sin webshop, er bestilt hjem fra Kina. - På hendes hjemmeside beskriver hun meget tydeligt, at der er noget, der er købt hjem, og at det er hendes favoritter. Hun hævder ikke, at hun har lavet det selv, siger han og fortsætter: - Hvis vi var inde og købe på en billig Wish- eller Alibaba-side, så ville vi vide, at vi ville stå med en meget dårlig sag. Så det er derfor, det gør skideondt på Elvira - men ligeså meget på mig som bagmand - at der er nogen, der begynder at hævde de her ting. For det passer simpelthen ikke, siger han. - Vi har ikke i vores vildeste fantasi troet, at der var nogen, der ville gå ind og starte sådan en shitstorm. Men når det er sagt, så har vi vores helt på det rene. Vi kunne aldrig finde på at købe noget fra sider som Alibaba. Ifølge Ian har de arbejdet hårdt på kollektionen i mange måneder, og derfor gør det ekstra ondt. - Der er mange, der tror, at det bare er noget, man gør. Det er mange måneders arbejde, og så gør det ekstra ondt. Det er Elvira, der står forrest som ansigt, men for mig som producent og partner gør det ligeså ondt. Vis mere Luk