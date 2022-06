Beskyldt for at lyve: Beklager kommentar om Sofie Linde

I dagens udgave af Jyllands-Posten beklager avisen en kommentar bragt i weekenden med henvisning til, at den forbryder sig mod avisens etiske retningslinjer.

Der er mere specifikt tale om en kommentar, som handler om den netop afsluttede retssag imellem verdensstjernerne og det tidligere ægtepar Amber Heard og Johnny Depp.

Indlægget i Jyllands-Posten er skrevet af dr.phil. og forfatter Marianne Stidsen og selvstændig rådgiver Torben Haugaard. Her sammenligner de Amber Heard-sagen med Sofie Lindes tale til Zulu Comedy Galla i 2020, der startede anden bølge af MeToo-debatten herhjemme.

Det var på scenen til Zulu Comedy Galla, at Sofie Linde satte fut i anden MeToo-bølge. Foto: Mogens Flindt

Ifølge forfatterne kan Lindes historie om, at hun til en julefrokost i DR blev krænket af en stor 'tv-kanon', aldrig verificeres, fordi hun ikke har ønsket at afsløre identiteten på krænkeren. De sår samtidig tvivl om, hvorvidt hendes fortælling overhovedet er sand.

Slettet fra nettet

Det har nu fået Jyllands-Posten til at beklage i dagens avis, mens de ligeledes har slettet kommentaren fra deres hjemmeside.

'Kommentarens pointe i forhold til Amber Heard-sagen er, at heller ikke Sofie Lindes historie er verficieret, fordi hun ikke har villet afsløre identiteten på krænkeren. Herudover spekulerer forfatterne i, om sagen overhovedet har fundet sted, i hvert fald i den form, som Sofie Linde beskrev det, og det menes, at hun - som Amber Heard - har fordrejet historien', lyder det i beklagelsen, der fortsætter:

'De to forfattere har imidlertid ingen dokumentation for disse påstande mod en navngiven person, men kun antydninger og spekulationer, der kan bakke kommentarens synspunkt op,' skriver Jyllands-Posten videre og understreger, at kommentaren aldrig skulle være blevet bragt.

'Det bliver sladder'

Til Ekstra Bladet fortæller Jacob Nybroe, der er ansvarshavende chefredaktør hos Jyllands-Posten, at det er en menneskelig fejl, der har gjort, at teksten fejlagtigt er blevet udgivet på deres platforme.

- Der er sket en menneskelig fejl, hvor vi har sendt en redigering til forfatterne, og da teksten så er kommet tilbage til os, er der ikke blevet tjekket ordentligt op på, hvorvidt der var rettet op på redigeringen, og derfor bliver det udgivet, siger han og fortsætter:

- Der er ikke nogen, der har klaget, og vi reagerer på eget initiativ, men vi kan ikke stå inde for, at en person, der ikke har været til stede, sår tvivl om Sofie Lindes fortælling. Det bliver til sladder, og det kan vi ikke stå på mål for. Derfor har vi valgt at bringe en beklagelse og fjerne kommentaren fra nettet, siger han.

- Er der noget, I vil lave om på i jeres håndtering af debatstof i kølvandet på det her?

- Nej, vi har en proces, der fungerer fint, men her er der begået en fejl, og det beklager vi selvfølgelig.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Sofie Linde og de to forfattere bag kommentaren, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

