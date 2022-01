Beskyldt for dyrplageri: Jeg får dødstrusler

Mathilde Beuschau, som mange kender fra 'Årgang 0', er havnet i en shitstorm efter en video fra hendes nytårsaften er blevet delt vidt og bredt på de sociale medier.

I videoen, som Ekstra Bladet har set, og som oprindeligt blev delt på en af Beuschaus venners Instagram-profil, kan man se, hvordan Mathilde Beuschau løfter sin hund, Theo, op i nakkeskindet, mens der bliver filmet under nytårsfejringen, som foregår i festligt lag.

I videoen kan man se, hvordan hunden forsøger at hoppe ned fra Mathilde Beuschaus skød og komme væk fra situationen, hvorefter Mathilde Beuschau hiver den op i nakkeskindet og holder den fast, mens hun griner og smiler.

Videoen har fået en lang række vrede danskere til tasterne, der påpeger, at der er tale om 'dyrplageri' og 'dyremishandling', mens flere oplyser, at de har anmeldt hende til Dyreværnet.

'Gør ingen fortræd'

Videoerne af episoden er siden blevet slettet på de sociale medier af Beuschaus venner, men i en story tager Mathilde Beuschau selv bladet fra munden og kommenterer den kritik, der er haglet ned over hende efterfølgende.

- I går blev der lagt en video ud på Mortens (Morten Kjeldsen kendt fra 'Ex on the Beach, red.) story, hvor jeg tager Theo i nakkeskindet. Det er gået fuldstændig over gevind. Jeg har aldrig nogensinde oplevet noget lignende, siger en grædefærdig Mathilde Beuschau med henvisning til de mange kommentarer, hun har fået i kølvandet på videoen.



I videoen fortæller hun videre, at hun ikke mener, at hun på nogen måde har gjort sin hund ondt.

- Jeg vil bare sige, at jeg elsker min hund meget, meget højt. Han er min lille baby, og jeg ville aldrig nogensinde gøre noget, der gør ham fortræd. Han har et trygt hjem med to forældre, der elsker ham meget højt. Han er en rolig hund. Han har det helt fint, siger hun og fortsætter:

- Han er okay og at blive taget i nakkeskindet er ikke noget, der gør ondt, siger hun blandt andet videre.

Mathilde Beuschau er kendt fra 'Årgang 0' og arbejder i dag som selvstændig online coach. Foto: Linda Johansen

Det er overgreb

Den forklaring køber Lise Lotte Christensen, der er dyreadfærdsekspert og hundetræner dog ikke. Hun har set videoen af episoden og er ikke i tvivl om, at håndteringen af hunden langtfra er optimal.

- Det kan godt være, det er et øjebliksbillede, og at hun (Mathilde, red.) har det rigtig hyggeligt med sin hund på alle andre tidspunkter, men det her viser, at personen, der håndterer hunden, ikke har forståelse eller omsorg for hunden, og hvordan den har det i den situation, siger hun og fortsætter:

- Det er tydeligt at se på hunden, at den gerne vil ned og væk fra situationen, og at den leder efter flugtveje. Den har udspilede øjne og orienterer sig om flugtveje. Men hun fastholder den og sætter den i en meget kompromitteret situation. Det er totalt upassende at håndtere dyr på den måde, og selvom det er et øjebliksbillede, så retfærdiggør det ikke, at man behandler sin hund på den måde. Det er et decideret overgreb på hunden, siger hun og tilføjer:

- Hunden viser tegn til at ville væk. Den prøver at unddrage sig, men hun holder fast, og det er ikke i orden. Det er et tegn på, at hun holder den for sin egen fornøjelse. Det skal måske forestille at være en sjov og hyggelig situation, men det er i strid med dyrevelfærdsloven og et overgreb mod hunden, og selvom det nok ikke er en sag, politiet ville gå ind i, så er det på ingen måde en acceptabel opførsel over for dyr, siger hun.

'Jeg er offeret'

Mathilde Beuschau er dog på ingen måde enig i den kritik.

- Det er mig, der er offeret her og ikke Theo, siger hun til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Jeg bliver svinet til, og min virksomhed bliver væltet af dårlige anmeldelser, hvor jeg bliver kaldt 'dyremishandler', 'dyrplager', og hvad ved jeg.

- Men det værste af det hele er, at de sviner min familie til. De skriver til min familie og til min søster på 11 år, at jeg skal dø, og at jeg burde hænge mig selv. Det gør virkelig ondt indeni. Hvem fanden gør sådan noget?

Mathilde Beuschau understreger, at hun behandler sin hund godt, og at hun ikke har gjort Theo ondt i forbindelse med episoden.

- Theo har det godt, og han har et fantastisk hjem, men de ser sig sure på mig ud fra et øjebliksbillede, og det har meget hurtigt udviklet sig til decideret mobning. Tingene bliver taget ud af kontekst, for Theo er glad og har et trygt hjem med forældre, der elsker ham højt, men alligevel er folk begyndt at melde mig til Dyreværnet, og hvad ved jeg.

